***HUNER*** HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Esas Sözleşme









***HUNER*** HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21.03.2022AçıklamalarŞirketimizin çıkarılmış sermayesinin 500.000.000 TL'den 580.000.000 TL'ye arttırılması sebebiyle esas sözleşmemizin " Sermaye" başlıklı 6. maddesi 18.03.2022 tarihinde tescil edilmiş olup, aynı gün 10540 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir. Son değişikliği içeren yürürlükteki şirket esas sözleşmesi ekte yer almaktadır.Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine saygıyla sunulur.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No6 18/03/2022 18/03/2022 10540http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011734BIST