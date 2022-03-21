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***HUNER*** HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Esas Sözleşme

21.03.2022 15:13
***HUNER*** HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Esas Sözleşme


***HUNER*** HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Esas Sözleşme )

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İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.03.2022
Açıklamalar

Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 500.000.000 TL'den 580.000.000 TL'ye arttırılması sebebiyle esas sözleşmemizin " Sermaye" başlıklı 6. maddesi 18.03.2022 tarihinde tescil edilmiş olup, aynı gün 10540 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir. Son değişikliği içeren yürürlükteki şirket esas sözleşmesi ekte yer almaktadır.
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine saygıyla sunulur.

Bildirim İçeriği

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 18/03/2022 18/03/2022 10540



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011734


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