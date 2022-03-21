***HUNER*** HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Esas Sözleşme
21.03.2022 15:13
***HUNER*** HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.03.2022
Açıklamalar
Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 500.000.000 TL'den 580.000.000 TL'ye arttırılması sebebiyle esas sözleşmemizin " Sermaye" başlıklı 6. maddesi 18.03.2022 tarihinde tescil edilmiş olup, aynı gün 10540 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir. Son değişikliği içeren yürürlükteki şirket esas sözleşmesi ekte yer almaktadır.
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine saygıyla sunulur.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 18/03/2022 18/03/2022 10540
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011734
BIST
18:052.175
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 30,77
|Açılış
|: 2.160
|
|Önceki Kapanış
|: 2.144
|
2.176
En Düşük
2.152
18:0514,8252
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0356
|Açılış
|: 14,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7700
|
14,8551
En Düşük
14,7777
18:0516,3893
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0256
|Açılış
|: 16,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3150
|
16,4373
En Düşük
16,3452
18:05922,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 8,44
|Açılış
|: 922,37
|
|Önceki Kapanış
|: 913,93
|
923,55
En Düşük
912,17
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PENTA
|419,20
|36.621.298
|% 10,00
|
|OLMK
|7,70
|1.876.736
|% 10,00
|
|GZNMI
|31,70
|60.621.972
|% 9,99
|
|MIATK
|34,26
|105.429.907
|% 9,95
|
|IDEAS
|21,14
|10.577.802
|% 9,93
|
|PAMEL
|96,20
|11.172.141
|% -4,09
|
|UZERB
|40,12
|553.431
|% -3,33
|
|POLTK
|580,40
|4.582.313
|% -2,86
|
|CASA
|102,50
|124.308
|% -2,57
|
|LKMNH
|15,89
|8.027.768
|% -2,52
|
|EKGYO
|2,34
|533.401.440
|% 4,46
|
|INVES
|29,76
|226.886.271
|% 2,13
|
|KONTR
|141,80
|182.943.455
|% 2,31
|
|OYAKC
|10,00
|168.278.590
|% 7,41
|
|HUNER
|2,67
|152.457.767
|% 5,53
|
|ODAS
|1,62
|140.398.471
|% 0,62
|
|HUNER
|2,67
|152.457.767
|% 5,53
|
|HLGYO
|1,91
|105.833.189
|% 7,30
|
|ZRGYO
|2,70
|115.502.412
|% 4,65
|
|MOBTL
|1,82
|61.191.252
|% -1,62
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8215
|14,8252
|% 0,24
|
|Euro
|16,3785
|16,3893
|% 0,16
|
|Sterlin
|19,5082
|19,6060
|% 0,39
|
|Frank
|15,8752
|15,9709
|% 0,41
|
|Riyal
|3,9400
|3,9597
|% 0,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.934
|1.934
|12,56
|
|Altın Gr.
|922
|922
|8,54
|
|Cumhuriyet
|6.114
|6.207
|57,00
|
|Tam
|6.083
|6.237
|56,16
|
|Yarım
|2.940
|3.017
|27,16
|
|Çeyrek
|1.475
|1.508
|13,58
|
|Gümüş.Ons
|25,20
|25,23
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|12,04
|12,05
|0,17
|
|B. Petrol
|114
|114
|6,32
|