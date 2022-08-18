***HUNER*** HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
18.08.2022 18:21
***HUNER*** HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Hun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. 01.01.2022-30.06.2022 dönemine ilişkin faaliyet raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056807
BIST
18:053.020
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 40,01
|Açılış
|: 2.979
|
|Önceki Kapanış
|: 2.980
|
3.034
En Düşük
2.925
18:0518,0788
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,1309
|Açılış
|: 18,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0930
|
18,1393
En Düşük
17,9320
18:0518,3184
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0416
|Açılış
|: 18,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4300
|
18,4839
En Düşük
18,2352
18:051.021,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 4,81
|Açılış
|: 1.021,81
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,00
|
1.032,35
En Düşük
1.016,07
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EKIZ
|9,35
|2.122.890
|% 10,00
|
|KZBGY
|35,20
|106.811.077
|% 10,00
|
|GLCVY
|15,96
|117.713.308
|% 9,99
|
|GOLTS
|69,45
|12.687.543
|% 9,98
|
|COSMO
|29,30
|4.833.060
|% 9,98
|
|KGYO
|17,82
|26.484.060
|% -10,00
|
|GZNMI
|45,86
|157.684.694
|% -9,99
|
|SKTAS
|3,20
|52.311.991
|% -9,86
|
|AVGYO
|3,01
|61.019.420
|% -8,79
|
|MRSHL
|229,00
|34.479.143
|% -8,69
|
|THYAO
|69,65
|6.803.820.632
|% 1,38
|
|EREGL
|29,48
|6.381.625.087
|% 5,51
|
|SISE
|25,50
|5.567.406.420
|% 5,11
|
|YKBNK
|5,91
|4.912.388.899
|% -1,66
|
|KRDMD
|11,75
|4.653.845.305
|% 7,50
|
|YKBNK
|5,91
|4.912.388.899
|% -1,66
|
|EKGYO
|3,64
|2.802.893.309
|% -3,19
|
|ISCTR
|7,00
|3.508.418.511
|% 3,09
|
|KRDMD
|11,75
|4.653.845.305
|% 7,50
|
|ALBRK
|1,96
|807.393.798
|% -0,51
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,0377
|18,0770
|% 0,72
|
|Euro
|18,2346
|18,2918
|% 0,08
|
|Sterlin
|21,5554
|21,6635
|% -0,04
|
|Frank
|18,8484
|18,9619
|% 0,33
|
|Riyal
|4,7956
|4,8197
|% 0,61
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.757
|1.757
|-4,80
|
|Altın Gr.
|1.022
|1.022
|5,04
|
|Cumhuriyet
|6.853
|6.957
|5,00
|
|Tam
|6.845
|6.934
|18,00
|
|Yarım
|3.335
|3.390
|9,00
|
|Çeyrek
|1.673
|1.694
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,52
|19,54
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|11,38
|11,40
|-0,04
|
|B. Petrol
|95,97
|95,97
|2,32
|
Seans Raporu
18:05
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