***HUNER*** HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
15.08.2023 18:26
***HUNER*** HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2023 - 30.06.2023 hesap dönemine ait ara dönem faaliyet raporu ekte yer almaktadır. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185711
BIST
'
18:057.691
En Düşük
|Değişim
|: -0,60%
|| -46,63
|Açılış
|: 7.764
|
|Önceki Kapanış
|: 7.737
|
7.550
En Yüksek
7.795
18:0527,0660
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0593
|Açılış
|: 27,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1050
|
27,0752
En Düşük
27,0085
18:0529,5604
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0867
|Açılış
|: 29,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5000
|
29,6558
En Düşük
29,4400
18:051.657,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,95
|Açılış
|: 1.657,14
|
|Önceki Kapanış
|: 1.656,19
|
1.662,91
En Düşük
1.648,21
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VAKKO
|77,00
|29.298.038
|% 10,00
|
|TMSN
|74,80
|544.393.118
|% 10,00
|
|DAPGM
|52,25
|86.828.583
|% 10,00
|
|FZLGY
|16,28
|727.802.309
|% 10,00
|
|ORGE
|46,20
|189.128.265
|% 10,00
|
|BRLSM
|30,46
|1.113.812.884
|% -9,99
|
|PARSN
|104,50
|472.775.036
|% -9,99
|
|SDTTR
|360,00
|544.294.283
|% -9,98
|
|ONCSM
|236,40
|555.314.827
|% -9,98
|
|ADESE
|2,22
|1.225.862.692
|% -9,76
|
|ASTOR
|139,40
|11.690.834.597
|% -0,43
|
|THYAO
|259,70
|10.272.685.128
|% -0,65
|
|YKBNK
|16,49
|7.386.161.176
|% 4,10
|
|AKBNK
|30,36
|7.129.007.502
|% 0,53
|
|GESAN
|103,30
|5.435.623.486
|% -2,18
|
|ZOREN
|4,98
|3.067.741.829
|% 9,93
|
|ADESE
|2,22
|1.225.862.692
|% -9,76
|
|YKBNK
|16,49
|7.386.161.176
|% 4,10
|
|SKBNK
|3,96
|1.516.311.862
|% -1,98
|
|ISCTR
|17,39
|4.827.754.220
|% 2,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0549
|27,0660
|% 0,22
|
|Euro
|29,5468
|29,5604
|% 0,29
|
|Sterlin
|34,3446
|34,5169
|% 0,56
|
|Frank
|30,7083
|30,8933
|% 0,26
|
|Riyal
|7,1929
|7,2290
|% 0,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.905
|1.905
|-2,54
|
|Altın Gr.
|1.659
|1.659
|2,82
|
|Cumhuriyet
|11.344
|11.516
|3,00
|
|Tam
|11.104
|11.193
|-13,00
|
|Yarım
|5.569
|5.622
|-7,00
|
|Çeyrek
|2.776
|2.811
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|22,55
|22,58
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|19,67
|19,69
|0,06
|
|B. Petrol
|84,47
|84,47
|-1,74
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -144, 12 kaybederek (% -1.72 ) 8, 220
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17:59XU100
Endeks 7, 613 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 61 altında . İşlem hacmi 134, 188.00 milyon TL de
-
17:59GENIL
Yüzde -6.61 oranında düşüşle 62.20 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 036, 435 adet işlem
-
17:58ADESE
Yüzde -9.76 oranında düşüşle 2.22 lira fiyatla işlem gören hissede 528, 553, 642 adet işlem
-
17:57ULUFA
Yüzde -8.13 oranında düşüşle 8.93 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 471, 577 adet işlem