***HUNER*** HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor









***HUNER*** HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler50.000 1.466.975 350.751.290 -4.190 11.308.461 8.005.121 4.448.502 376.026.159 376.026.159Transferler4.448.502 -4.448.502Dönem Karı (Zararı)10.293.936 10.293.936 10.293.936Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.339 70.943.532 70.942.193 70.942.193Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar70.943.532 70.943.532 70.943.532Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-1.339 -1.339 -1.339Dönem Sonu Bakiyeler50.000 1.466.975 350.751.290 -5.529 82.251.993 12.453.623 10.293.936 457.262.288 457.262.288Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler500.000.000 -688.184.116 350.751.290 -5.767 479.870.156 26.584.156 12.453.622 366.657.464 1.048.126.806 7.059.157 1.055.185.963Transferler366.657.464 -366.657.464Dönem Karı (Zararı)118.075.198 118.075.198 -101.468 117.973.730Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-2.104 338.567.801 338.565.697 338.565.697Sermaye Arttırımı80.000.000 80.000.000 80.000.000Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)65.600.000 65.600.000 65.600.000Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması60.360.436 60.360.436Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar338.567.801 338.567.801 338.567.801Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-2.104 -2.104 -2.104Dönem Sonu Bakiyeler580.000.000 65.600.000 -688.184.116 350.751.290 -7.871 818.437.957 26.584.156 379.111.086 118.075.198 1.650.367.701 67.318.126 1.717.685.827Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI203.975.294 33.924.952Dönem Karı (Zararı)118.075.198 10.293.936Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-27.850.175 18.095.716Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12. 60.871.296 20.826.216Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.791.627 11.929Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 2.637.482Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler16,17 154.145 11.929Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler19. -82.336.947Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-3.481.927 -1.677.876Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler24. -3.481.927 -1.677.876Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler18. -5.694.224 -1.064.553İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler113.750.271 5.535.300Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7.1. -8.193.110 -8.051.382İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7.1. -8.193.110 -8.051.382Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8.1. 133.030.758 -3.095.671İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8.1. 133.030.758 -3.095.671Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9. -5.065.575 -143.006Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10. -6.538.008 1.614.137Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7.2. -2.969.776 10.023.950İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7.2. -2.969.776 10.023.950Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)16. -599.371 1.100.572Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8.2. 2.405.515 2.258.848İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8.2. 2.405.515 2.258.848Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)10. -793.916 -977.761İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.473.754 2.805.613Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)11. 30.614 2.805.613Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)2.443.140Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları203.975.294 33.924.952YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-472.572.910 -579.022Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları-55.367.217Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-417.205.693 -579.022Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12. -180.217.570 -579.022Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12. -236.988.123FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI66.339.923 -160.843.829Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri145.600.000Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri65.600.000Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri19. 80.000.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları14,15 -33.703.163 -9.090.621İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış8.2. -45.556.914 -151.753.208YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-202.257.693 -127.497.899Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi19. 261.119.105 129.027.380NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)58.861.412 1.529.481DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7.158.529 3.115.801DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ66.019.941 4.645.282Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 66.019.942 7.158.529Ticari Alacaklar7.1. 41.520.895 33.327.785İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7.1.1.1. 10.361.697 15.481.553İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7.1.2.1. 31.159.198 17.846.232Diğer Alacaklar8.1. 8.598.089 137.999.091İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar8.1.1.1. 4.866.088 1.233.913İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8.1.2.1. 3.732.001 136.765.178Stoklar9 7.246.470 2.180.895Peşin Ödenmiş Giderler10.1. 24.087.337 17.704.991İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10.1.1. 16.059.782İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10.2.1. 8.027.555 17.704.991Diğer Dönen Varlıklar11.1.1. 3.432.867 3.463.481İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar3.432.867 3.463.481ARA TOPLAM150.905.600 201.834.772TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR150.905.600 201.834.772DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar8.1. 172.800 170.381İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8.1.2.2. 172.800 170.381Maddi Duran Varlıklar12 1.714.873.617 1.344.114.709Kullanım Hakkı Varlıkları12 1.908.195.984 1.246.184.297Peşin Ödenmiş Giderler10.1. 885.519 729.856İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10.2.2. 885.519 729.856TOPLAM DURAN VARLIKLAR3.624.127.920 2.591.199.243TOPLAM VARLIKLAR3.775.033.520 2.793.034.015KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları182.275.358 200.911.358İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları182.275.358 200.911.358Banka Kredileri14.1. 48.508.216 109.635.300Kiralama İşlemlerinden Borçlar15.1. 133.767.142 91.276.058Ticari Borçlar7.2. 25.882.234 28.852.010İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7.2.1.1. 4.134.707 1.739.138İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7.2.2.1. 21.747.527 27.112.872Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16.1. 668.433 1.267.804Diğer Borçlar8.2. 98.045.188 8.759.364İlişkili Taraflara Diğer Borçlar8.2.1.1. 35.966.867 5.389.771İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8.2.2.1. 62.078.321 3.369.593Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10.3.1. 4.833.432 5.618.402İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)4.833.432 5.618.402Kısa Vadeli Karşılıklar17 231.812 150.396Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar17.1. 231.812 150.396Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler2.443.140İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler2.443.140ARA TOPLAM314.379.597 245.559.334TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER314.379.597 245.559.334UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar1.158.720.475 901.877.452İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.158.720.475 901.877.452Banka Kredileri14.2. 826.535.107 646.841.458Kiralama İşlemlerinden Borçlar15.2. 332.185.368 255.035.994Diğer Borçlar8.2. 354.090.569 427.528.400İlişkili Taraflara Diğer Borçlar8.2.1.2. 353.549.490 426.051.325İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8.2.2.2. 541.079 1.477.075Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10.3.2. 1.750 10.696İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.750 10.696Uzun Vadeli Karşılıklar16,17 6.517.419 3.807.208Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16.2. 207.078 134.349Genel Karşılıklar17.2. 6.310.341 3.672.859Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü18. 223.637.883 159.064.962TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.742.968.096 1.492.288.718TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.057.347.693 1.737.848.052ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.650.367.701 1.048.126.806Ödenmiş Sermaye19.1. 580.000.000 500.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)19.2. 65.600.000Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi19.3. -688.184.116 -688.184.116Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)19.4.1. 350.743.419 350.745.523Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)19.4.2. 818.437.957 479.870.156Diğer Yedekler19.5. 26.584.157 26.584.156Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları19.6. 379.111.086 12.453.623Net Dönem Karı veya Zararı118.075.198 366.657.464Kontrol Gücü Olmayan Paylar19.7. 67.318.126 7.059.157TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.717.685.827 1.055.185.963TOPLAM KAYNAKLAR3.775.033.520 2.793.034.015Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20.1. 184.830.069 56.897.414 126.913.785 36.989.977Satışların Maliyeti20.2. -136.954.808 -52.508.351 -79.352.972 -30.437.632TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)47.875.261 4.389.063 47.560.813 6.552.345BRÜT KAR (ZARAR)47.875.261 4.389.063 47.560.813 6.552.345Genel Yönetim Giderleri21. -15.551.620 -1.603.011 -5.331.235 -706.451Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22.1. 14.026.735 199.109 126.483 80.352Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22.2. -2.560.528 -513.784 -1.587.273 -420.239ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)43.789.848 2.471.377 40.768.788 5.506.007Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler23. 82.336.947 82.336.947FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)126.126.795 2.471.377 123.105.735 5.506.007Finansman Gelirleri24.1. 447.381.638 88.179.403 244.671.438 51.761.386Finansman Giderleri24.2. -460.744.938 -81.421.398 -252.043.935 -48.124.897SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)112.763.495 9.229.382 115.733.238 9.142.496Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri5.694.224 1.064.553 2.551.893 848.038Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri18. 5.694.224 1.064.553 2.551.893 848.038SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)118.457.719 10.293.935 118.285.131 9.990.534DÖNEM KARI (ZARARI)118.457.719 10.293.935 118.285.131 9.990.534Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar382.520 0 537.416 0Ana Ortaklık Payları118.075.199 10.293.935 117.747.715 9.990.534Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-2.104 -1.186 -347 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)25.1. -2.697 -1.520 -444 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler593 334 97 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri18. 593 334 97 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar338.567.801 70.943.532 199.517.741 20.420.612Yabancı Para Çevrim Farkları25.2. 338.567.801 70.943.532 199.517.741 20.420.612DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)338.565.697 70.942.346 199.517.394 20.420.612TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)457.023.416 81.236.281 317.802.525 30.411.146Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar382.520 0 537.415 0Ana Ortaklık Payları456.640.896 81.236.281 317.265.110 30.411.146http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056805BIST