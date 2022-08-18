***HUNER*** HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor
18.08.2022 18:20
***HUNER*** HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
50.000 1.466.975 350.751.290 -4.190 11.308.461 8.005.121 4.448.502 376.026.159 376.026.159
Transferler
4.448.502 -4.448.502
Dönem Karı (Zararı)
10.293.936 10.293.936 10.293.936
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.339 70.943.532 70.942.193 70.942.193
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
70.943.532 70.943.532 70.943.532
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-1.339 -1.339 -1.339
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000 1.466.975 350.751.290 -5.529 82.251.993 12.453.623 10.293.936 457.262.288 457.262.288
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
500.000.000 -688.184.116 350.751.290 -5.767 479.870.156 26.584.156 12.453.622 366.657.464 1.048.126.806 7.059.157 1.055.185.963
Transferler
366.657.464 -366.657.464
Dönem Karı (Zararı)
118.075.198 118.075.198 -101.468 117.973.730
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.104 338.567.801 338.565.697 338.565.697
Sermaye Arttırımı
80.000.000 80.000.000 80.000.000
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
65.600.000 65.600.000 65.600.000
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
60.360.436 60.360.436
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
338.567.801 338.567.801 338.567.801
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-2.104 -2.104 -2.104
Dönem Sonu Bakiyeler
580.000.000 65.600.000 -688.184.116 350.751.290 -7.871 818.437.957 26.584.156 379.111.086 118.075.198 1.650.367.701 67.318.126 1.717.685.827
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
203.975.294 33.924.952
Dönem Karı (Zararı)
118.075.198 10.293.936
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-27.850.175 18.095.716
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12. 60.871.296 20.826.216
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.791.627 11.929
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 2.637.482
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
16,17 154.145 11.929
Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler
19. -82.336.947
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-3.481.927 -1.677.876
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
24. -3.481.927 -1.677.876
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18. -5.694.224 -1.064.553
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
113.750.271 5.535.300
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7.1. -8.193.110 -8.051.382
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7.1. -8.193.110 -8.051.382
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8.1. 133.030.758 -3.095.671
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8.1. 133.030.758 -3.095.671
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9. -5.065.575 -143.006
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10. -6.538.008 1.614.137
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7.2. -2.969.776 10.023.950
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7.2. -2.969.776 10.023.950
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
16. -599.371 1.100.572
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8.2. 2.405.515 2.258.848
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8.2. 2.405.515 2.258.848
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
10. -793.916 -977.761
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.473.754 2.805.613
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
11. 30.614 2.805.613
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
2.443.140
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
203.975.294 33.924.952
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-472.572.910 -579.022
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
-55.367.217
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-417.205.693 -579.022
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12. -180.217.570 -579.022
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12. -236.988.123
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
66.339.923 -160.843.829
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
145.600.000
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
65.600.000
Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
19. 80.000.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
14,15 -33.703.163 -9.090.621
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
8.2. -45.556.914 -151.753.208
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-202.257.693 -127.497.899
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
19. 261.119.105 129.027.380
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
58.861.412 1.529.481
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7.158.529 3.115.801
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
66.019.941 4.645.282
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
6 66.019.942 7.158.529
Ticari Alacaklar
7.1. 41.520.895 33.327.785
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7.1.1.1. 10.361.697 15.481.553
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7.1.2.1. 31.159.198 17.846.232
Diğer Alacaklar
8.1. 8.598.089 137.999.091
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8.1.1.1. 4.866.088 1.233.913
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8.1.2.1. 3.732.001 136.765.178
Stoklar
9 7.246.470 2.180.895
Peşin Ödenmiş Giderler
10.1. 24.087.337 17.704.991
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10.1.1. 16.059.782
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10.2.1. 8.027.555 17.704.991
Diğer Dönen Varlıklar
11.1.1. 3.432.867 3.463.481
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
3.432.867 3.463.481
ARA TOPLAM
150.905.600 201.834.772
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
150.905.600 201.834.772
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
8.1. 172.800 170.381
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8.1.2.2. 172.800 170.381
Maddi Duran Varlıklar
12 1.714.873.617 1.344.114.709
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 1.908.195.984 1.246.184.297
Peşin Ödenmiş Giderler
10.1. 885.519 729.856
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10.2.2. 885.519 729.856
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.624.127.920 2.591.199.243
TOPLAM VARLIKLAR
3.775.033.520 2.793.034.015
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
182.275.358 200.911.358
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
182.275.358 200.911.358
Banka Kredileri
14.1. 48.508.216 109.635.300
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
15.1. 133.767.142 91.276.058
Ticari Borçlar
7.2. 25.882.234 28.852.010
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7.2.1.1. 4.134.707 1.739.138
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7.2.2.1. 21.747.527 27.112.872
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16.1. 668.433 1.267.804
Diğer Borçlar
8.2. 98.045.188 8.759.364
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8.2.1.1. 35.966.867 5.389.771
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8.2.2.1. 62.078.321 3.369.593
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10.3.1. 4.833.432 5.618.402
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
4.833.432 5.618.402
Kısa Vadeli Karşılıklar
17 231.812 150.396
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17.1. 231.812 150.396
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.443.140
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.443.140
ARA TOPLAM
314.379.597 245.559.334
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
314.379.597 245.559.334
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.158.720.475 901.877.452
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.158.720.475 901.877.452
Banka Kredileri
14.2. 826.535.107 646.841.458
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
15.2. 332.185.368 255.035.994
Diğer Borçlar
8.2. 354.090.569 427.528.400
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8.2.1.2. 353.549.490 426.051.325
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8.2.2.2. 541.079 1.477.075
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10.3.2. 1.750 10.696
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.750 10.696
Uzun Vadeli Karşılıklar
16,17 6.517.419 3.807.208
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16.2. 207.078 134.349
Genel Karşılıklar
17.2. 6.310.341 3.672.859
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
18. 223.637.883 159.064.962
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.742.968.096 1.492.288.718
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.057.347.693 1.737.848.052
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.650.367.701 1.048.126.806
Ödenmiş Sermaye
19.1. 580.000.000 500.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
19.2. 65.600.000
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
19.3. -688.184.116 -688.184.116
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
19.4.1. 350.743.419 350.745.523
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
19.4.2. 818.437.957 479.870.156
Diğer Yedekler
19.5. 26.584.157 26.584.156
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19.6. 379.111.086 12.453.623
Net Dönem Karı veya Zararı
118.075.198 366.657.464
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
19.7. 67.318.126 7.059.157
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.717.685.827 1.055.185.963
TOPLAM KAYNAKLAR
3.775.033.520 2.793.034.015
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
20.1. 184.830.069 56.897.414 126.913.785 36.989.977
Satışların Maliyeti
20.2. -136.954.808 -52.508.351 -79.352.972 -30.437.632
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
47.875.261 4.389.063 47.560.813 6.552.345
BRÜT KAR (ZARAR)
47.875.261 4.389.063 47.560.813 6.552.345
Genel Yönetim Giderleri
21. -15.551.620 -1.603.011 -5.331.235 -706.451
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22.1. 14.026.735 199.109 126.483 80.352
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22.2. -2.560.528 -513.784 -1.587.273 -420.239
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
43.789.848 2.471.377 40.768.788 5.506.007
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23. 82.336.947 82.336.947
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
126.126.795 2.471.377 123.105.735 5.506.007
Finansman Gelirleri
24.1. 447.381.638 88.179.403 244.671.438 51.761.386
Finansman Giderleri
24.2. -460.744.938 -81.421.398 -252.043.935 -48.124.897
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
112.763.495 9.229.382 115.733.238 9.142.496
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
5.694.224 1.064.553 2.551.893 848.038
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18. 5.694.224 1.064.553 2.551.893 848.038
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
118.457.719 10.293.935 118.285.131 9.990.534
DÖNEM KARI (ZARARI)
118.457.719 10.293.935 118.285.131 9.990.534
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
382.520 0 537.416 0
Ana Ortaklık Payları
118.075.199 10.293.935 117.747.715 9.990.534
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.104 -1.186 -347 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
25.1. -2.697 -1.520 -444 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
593 334 97 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18. 593 334 97 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
338.567.801 70.943.532 199.517.741 20.420.612
Yabancı Para Çevrim Farkları
25.2. 338.567.801 70.943.532 199.517.741 20.420.612
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
338.565.697 70.942.346 199.517.394 20.420.612
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
457.023.416 81.236.281 317.802.525 30.411.146
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
382.520 0 537.415 0
Ana Ortaklık Payları
456.640.896 81.236.281 317.265.110 30.411.146
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056805
BIST