***HUNER*** HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
24.08.2022 18:18
***HUNER*** HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )
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Türkçe
Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 29/5 maddesi uyarınca Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu ekte sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058187
BIST
17:593.060
En Yüksek
|Değişim
|: -1,96%
|| -61,22
|Açılış
|: 3.133
|
|Önceki Kapanış
|: 3.122
|
3.149
En Düşük
3.057
17:5918,1651
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0555
|Açılış
|: 18,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2000
|
18,1677
En Düşük
18,0790
17:5918,1099
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0422
|Açılış
|: 18,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2000
|
18,1566
En Düşük
17,9977
17:591.023,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 5,06
|Açılış
|: 1.023,06
|
|Önceki Kapanış
|: 1.018,00
|
1.024,89
En Düşük
1.015,25
BIST En Aktif Hisseler17:59
|HKTM
|17,71
|3.518.233
|% 10,00
|
|BEYAZ
|14,76
|116.454.067
|% 9,99
|
|UTPYA
|15,87
|2.524.514
|% 9,98
|
|OBASE
|17,42
|256.793.615
|% 9,97
|
|UZERB
|43,00
|2.265.978
|% 9,97
|
|KGYO
|15,65
|22.098.603
|% -9,95
|
|UFUK
|60,65
|1.883.770
|% -7,19
|
|ULAS
|3,88
|4.100.189
|% -5,37
|
|ELITE
|18,25
|62.498.008
|% -5,05
|
|EGEPO
|10,91
|5.754.187
|% -4,72
|
|OYAKC
|14,39
|425.874.776
|% -2,70
|
|BERA
|18,24
|403.409.593
|% 0,61
|
|AZTEK
|13,57
|347.739.450
|% 4,30
|
|BARMA
|41,58
|338.290.096
|% 5,43
|
|OBASE
|17,42
|256.793.615
|% 9,97
|
|MOBTL
|1,97
|112.414.000
|% -3,43
|
|HUNER
|3,49
|181.136.046
|% 6,08
|
|SEGYO
|1,25
|48.609.689
|% -2,34
|
|PSGYO
|3,93
|134.498.425
|% -3,20
|
|DGNMO
|3,31
|99.767.739
|% 6,43
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1537
|18,1589
|% 0,27
|
|Euro
|18,0935
|18,1076
|% 0,22
|
|Sterlin
|21,3577
|21,4649
|% -0,04
|
|Frank
|18,7170
|18,8297
|% 0,05
|
|Riyal
|4,8149
|4,8390
|% 0,13
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.752
|1.752
|3,60
|
|Altın Gr.
|1.023
|1.023
|4,82
|
|Cumhuriyet
|6.797
|6.899
|-19,00
|
|Tam
|6.855
|6.919
|3,00
|
|Yarım
|3.340
|3.383
|2,00
|
|Çeyrek
|1.675
|1.691
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,11
|19,14
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|11,17
|11,19
|0,05
|
|B. Petrol
|100
|100
|-0,63
|
Seans Raporu
17:59
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