***HUNER*** HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri









***HUNER*** HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİlişkili Taraf İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket ve Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Orhun Kartal'ın 04.02.2022 tarihinde izahname eki olarak vermiş oldukları taahhütname kapsamında, ilişkili taraflardan diğer alacaklar (Kayen Alfa Enerji Elektrik Üretim A.Ş., Hun Holding A.Ş. ve Krtl Gayrimenkul ve Danışmanlık A.Ş.) bakiyesi kapatılmıştır.Yatırımcı ve Kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003261BIST