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***HUNER*** HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

07.11.2022 15:37
***HUNER*** HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri


***HUNER*** HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )

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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Borsa İstanbul A.Ş.'nin  07.11.2022 tarih ve E-18454353-100.06-12345 sayılı yazısına istinaden
Şirketimiz payları (HUNER.E) üzerinde son dönemde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı "Özel Durumlar Tebliği"'nin 8.maddesi çerçevesinde Şirketimiz paylarının fiyatlarını ve/veya yatırımcılarımızın kararlarını etkileyebilecek kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077458


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Tam 6.715 6.776 142,00  
Yarım 3.272 3.313 69,00  
Çeyrek 1.641 1.657 36,00  
Gümüş.Ons 20,97 21,00 0,13  
Gümüş Gr. 12,51 12,52 0,05  
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