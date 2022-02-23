***HUNER*** HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.02.2022 14:37
***HUNER*** HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 30.12.2021 tarihinde yapılan 2021 yılı Olağanüstü Genel Kurulunda Sayın Hasan Recai Anbarcı ve Sayın Özgür Mungan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiş olup, "Bağımsızlık Beyanları" ektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003709
BIST
18:052.016
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -1,43
|Açılış
|: 2.034
|
|Önceki Kapanış
|: 2.017
|
2.043
En Düşük
2.016
18:0513,8381
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0210
|Açılış
|: 13,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8750
|
13,8382
En Düşük
13,8083
18:0515,6473
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0105
|Açılış
|: 15,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7200
|
15,7153
En Düşük
15,6222
18:05846,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 3,25
|Açılış
|: 847,24
|
|Önceki Kapanış
|: 843,64
|
849,69
En Düşük
835,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|HUNER
|2,42
|9.674.168
|% 10,00
|
|DERHL
|5,96
|54.476.810
|% 9,96
|
|OYLUM
|4,86
|4.339.921
|% 9,95
|
|ORCAY
|24,36
|30.244.192
|% 9,93
|
|DAGHL
|13,50
|5.359.775
|% 9,93
|
|KLGYO
|1,02
|14.212.273
|% -57,50
|
|SERVE
|17,82
|791.956
|% -10,00
|
|LIDFA
|4,06
|2.957.710
|% -9,98
|
|ISBTR
|57.111,00
|1.549.191
|% -9,35
|
|MIPAZ
|5,18
|18.276.847
|% -6,33
|
|EREGL
|30,42
|4.328.560.902
|% 7,11
|
|KRDMD
|11,72
|4.038.834.178
|% 1,38
|
|THYAO
|28,08
|3.113.809.921
|% -2,77
|
|SISE
|12,87
|960.244.488
|% -0,77
|
|PETKM
|8,13
|839.712.046
|% 0,25
|
|KRDMD
|11,72
|4.038.834.178
|% 1,38
|
|ODAS
|1,40
|357.295.954
|% 2,94
|
|YKBNK
|3,92
|617.083.698
|% -1,75
|
|EREGL
|30,42
|4.328.560.902
|% 7,11
|
|KARSN
|4,00
|522.337.297
|% -3,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8220
|13,8381
|% 0,15
|
|Euro
|15,6176
|15,6473
|% -0,07
|
|Sterlin
|18,6512
|18,7448
|% -0,23
|
|Frank
|14,9808
|15,0710
|% 0,43
|
|Riyal
|3,6713
|3,6897
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.908
|1.909
|-0,74
|
|Altın Gr.
|847
|847
|3,60
|
|Cumhuriyet
|5.628
|5.713
|-22,00
|
|Tam
|5.603
|5.743
|-25,45
|
|Yarım
|2.708
|2.778
|-12,31
|
|Çeyrek
|1.358
|1.389
|-6,16
|
|Gümüş.Ons
|24,53
|24,57
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|10,90
|10,91
|-0,01
|
|B. Petrol
|94,41
|94,41
|0,56
|