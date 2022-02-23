***HUNER*** HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HUNER*** HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 30.12.2021 tarihinde yapılan 2021 yılı Olağanüstü Genel Kurulunda Sayın Hasan Recai Anbarcı ve Sayın Özgür Mungan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiş olup, "Bağımsızlık Beyanları" ektedir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003709BIST