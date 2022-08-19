***HUNER*** HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HUNER*** HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSon dönemlerde ciddi artış gösteren ve yüksek seyrini devam ettiren enerji fiyatları, şirketimizin büyüme planlarında Avrupa'daki yatırımlara öncelik verilmesine yol açmıştır. Bu bağlamda, Güney Avrupa ve Doğu Avrupa ülkelerinde planladığımız yeni enerji üretim tesisleriyle şirketimizin yenilenebilir enerji santrali portföyünü büyütme kararı almış bulunmaktayız.Avrupa'da, sabit fiyat ile garantili alım sözleşmesi olan ("feed in tariff" ve "power puchase agreement") projelerin yanı sıra, ikili anlaşma ve/veya piyasaya satış seçenekleri de dahil olacak şekilde güneş santrali projelerine yatırım fırsatlarının tespit edilmesi ve değerlendirilmesi öncelikli gündemimize alınmıştır.Bu maksatla, başta İtalya ve Yunanistan olmak üzere, Avrupa'da yeni solar enerji santrali lisansları geliştirmek ve/veya lisans satın almak suretiyle başlanacak bu yatırım sürecine ilişkin fırsatlar, piyasa koşulları ve olası iş planı hakkında Yönetim Kurulu Üyemiz İlker Hakan Kayhan, Kurulumuza sunum yapmıştır. Bu çerçevede, yatırım sürecini yönetmek, şirketimizi temsil etmek ve şirket namına görüşmeler yürütmek üzere 19.08.2022 tarih ve 2022/41 sayılı yönetim kurulu toplansında kendisine yetki verilmiştir.Gelişmeler oldukça ve somut adımlar atıldıkça kamuoyuyla paylaşılacaktır.Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine saygılarımızla sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057219BIST