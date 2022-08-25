***HUNER*** HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HUNER*** HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.08.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar09.08.2022 tarihli Kap açıklamamızda belirttiğimiz üzereŞirketimiz, 29.06.2022 tarihinde 8,12 MWp kurulu gücü olan güneş enerjisi santrallerine sahip Eka Elektrik Üretim San. Ve Tic A.Ş'yi satın almış olup, yenilenebilir enerji portföyümüzün toplam kurulu gücünü %8,5 büyüterek 103,22 MWp'ye artırmıştır.Şirketimiz web sayfasında (www.hunyenilenebilirenerji.com ) yer alan günlük, aylık ve yıllık enerji üretim gelirlerimizin takip edildiği sayaçlar, portföyümüze katılan yeni GES'in elektrik geliri eklenmesiyle revize edilmiştir.Şirketimiz istikrarlı büyüme hedefleri doğrultusunda faaliyetlerine devam edecektir.Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine saygılarımızla sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058428BIST