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***HUNER*** HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

29.09.2022 18:17
***HUNER*** HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***HUNER*** HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Açıklamalar

Geçmiş dönemde yürürlükte olan EPDK yönetmelikleri gereği, şirketimizin sahip olduğu lisanslı elektrik üretim santrallerinden 10 MW kapasiteli Salihli'deki Biyokütle elektrik santrali ve Erzurum il sınırlarında bulunan toplam 26.1 MW kapasiteli Bağbaşı ve Büyükbahçe Hidroelektrik Santral (HES) tesislerinin birden çok kaynaklı elektrik üretim tesisine dönüştürülmesi amaciyla her biri için kapasitelerinin %15'i kadar yardımcı kaynak Güneş Enerjisi Santrali (GES) izin başvuruları yapılmıştı.
Eylül ayı içinde yayınlanan EPDK kurul kararı ile, lisanslı yenilenebilir enerji elektrik üretim tesislerine, elektriksel kurulu güçleri kadar ilave yardımcı kaynak güneş enerji santrali kurma izni tanınmıştır.
Biyokütle tesisimiz için kurulu gücün %15'ine tekabül eden 1.5 MW kapasiteli yardımcı kaynak GES yatırımımız için proje onay aşaması tamamlanmak üzere olup, en kısa sürede söz konusu yatırım tamamlanarak faaliyete geçilecektir.
01.09.2022 tarihinde yayınlanan EPDK kurul kararı gereği, Erzurum'daki HES tesisleri için daha önce yapılmış ve %15 yardımcı kaynak GES kapasite arttırımı ihtiva eden EPDK başvuruları geri çekilmiş olup, her bir HES tesisi için yeni baştan 9.99 MW kapasiteli yardımcı kaynak GES tesisi kurulum izin başvuruları EPDK'ya yapılmıştır (Toplamda 19.98 MW). İlaveten, Biyokütle Tesisimize de 10 MW yardımcı kaynak GES kurulmasına  yönelik yasal hak kapsamında, 1.5 MW yardımcı kaynak kapasitenin devreye alınması ile birlikte, ilave 8.5 MW yardımcı kaynak GES kurulum izin başvurusu yapılmış olacaktır.
Şirketimiz, bu yatırımlarla kurulu gücünü en verimli şekilde kullanma imkanına kavuşarak, verimliliğini ve üretimini arttırmış olacaktır.
Şirketimiz, Türkiye ve Avrupa'da yapmayı planladığı yeni yatırımlarla, yenilenebilir enerji sektöründe büyüme ve yüksek karlılık hedefleri doğrultusunda ilerlemektedir.
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla,  





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066186


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