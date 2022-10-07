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***HUNER*** HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

07.10.2022 18:20
***HUNER*** HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***HUNER*** HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.08.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 100% iştiraki olan, AQUILA SRL firması, İtalyan proje geliştiriciler ile, İtalya'da toplamda 150MW'a kadar güneş enerjisi projeleri geliştirme anlaşması imzalamıştır.
Anlaşma kapsamında geliştirilmekte olan projelerin her biri 10-20 MW arasında olup, ağırlıklı olarak ışıması yüksek olan İtalya'nın güney bölgelerindedir.
Anlaşmaya göre, AQUILA SRL firmamız, lisans geliştirme sürecinin başarılı sonuçlandığı projelere sahip özel amaçlı şirketlerin (SPV) %92'ye kadar hisselerinin satın alma opsiyonu (call option) sahibi olmuştur.
Lisanslama çalışmaları başarı ile sonuçlandığında, söz konusu güneş enerjisi santrali (GES) lisans sahibi SPV hisseleri, iştirakimiz olan AQUILA SRL tarafından satın alınacak ve akabinde, GES kurulumuna başlanacaktır. Proje finansmanında İtalyan ve Avrupa Bankaları ile çalışılması planlanmaktadır.
Öte yandan farklı proje geliştirme faaliyetleri de devam etmektedir. 
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069111


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CRFSA 40,30 144.869.325 % 9,99  
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