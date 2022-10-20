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***HUNER*** HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

20.10.2022 18:52
***HUNER*** HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***HUNER*** HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.06.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

 
29.06.2022 tarihli KAP açıklamamızda belirttiğimiz üzere
İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Greenone Yenilenebilir Enerji Girişim Semayesi Yatırım Fonu'nun sahibi olduğu DGN Solar Enerji Girişim A.Ş. hisselerinin %72,7'sinin 4.121.568 $ bedel karşılığında satın alınmıştır. 
Satın alıma ilişkin ilk ödeme 29.06.2022 tarihinde 800.000 $  olarak yapılmıştı, kalan bakiye borç 3.321.568  $ bugün ödenmiştir.
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygı ile duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073192


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YUNSA 74,30 57.783.098 % 9,99  
CRFSA 56,70 218.477.541 % 9,99  
CMBTN 374,50 35.040.103 % 9,99  
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Altın Ons 1.641 1.641 12,06  
Altın Gr. 981 982 9,23  
Cumhuriyet 6.624 6.724 2,00  
Tam 6.672 6.760 47,00  
Yarım 3.251 3.305 23,00  
Çeyrek 1.628 1.654 12,00  
Gümüş.Ons 18,88 18,91 0,43  
Gümüş Gr. 11,30 11,32 0,28  
B. Petrol 92,80 92,80 0,39  
Seans Raporu 18:05
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