***HUNER*** HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HUNER*** HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29.06.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar29.06.2022 tarihli KAP açıklamamızda belirttiğimiz üzereİstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Greenone Yenilenebilir Enerji Girişim Semayesi Yatırım Fonu'nun sahibi olduğu DGN Solar Enerji Girişim A.Ş. hisselerinin %72,7'sinin 4.121.568 $ bedel karşılığında satın alınmıştır.Satın alıma ilişkin ilk ödeme 29.06.2022 tarihinde 800.000 $ olarak yapılmıştı, kalan bakiye borç 3.321.568 $ bugün ödenmiştir.Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073192BIST