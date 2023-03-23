***HUNER*** HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.03.2023 14:29
***HUNER*** HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.09.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
29.09.2022 tarihli özel durum açıklamamızda belirttiğimiz üzere
Şirketimizin bağlı ortaklığına ait Bağbaşı Hidroelektrik Santrali için 9.99 MW kapasiteli yardımcı kaynak GES tesisi kurulum izni başvurusu EPDK'ya yapılmıştı.
Başvurumuz sonucunda 3,74 MW kapasiteli yardımcı kaynak GES yatırımımız kabul edilmiş olup, kalan 6,25 MW için bugün EPDK'ya başvuru yapılmıştır.
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127326
BIST
17:165.016
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 15,38
|Açılış
|: 4.997
|
|Önceki Kapanış
|: 5.001
|
5.051
En Düşük
4.984
17:1619,0446
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0059
|Açılış
|: 19,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3280
|
19,1962
En Düşük
18,9954
17:1620,7700
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0958
|Açılış
|: 20,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,8100
|
20,9651
En Düşük
20,6194
17:161.211,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 6,33
|Açılış
|: 1.212,75
|
|Önceki Kapanış
|: 1.205,55
|
1.220,33
En Düşük
1.201,15
BIST En Aktif Hisseler17:14
|DURDO
|52,80
|24.425.120
|% 10,00
|
|MMCAS
|6,05
|1.307.667
|% 10,00
|
|DGGYO
|38,10
|97.876.858
|% 9,99
|
|SMART
|8,71
|30.233.657
|% 9,97
|
|AKFYE
|17,33
|13.724.112
|% 9,96
|
|PAMEL
|311,10
|17.293.074
|% -9,98
|
|ANELE
|5,02
|244.470.678
|% -9,87
|
|PKENT
|126,10
|222.064.066
|% -8,76
|
|EMKEL
|11,72
|67.417.119
|% -8,15
|
|GEREL
|13,30
|185.640.980
|% -7,57
|
|ASTOR
|61,25
|5.551.470.669
|% 1,24
|
|EREGL
|37,08
|4.906.610.441
|% -0,05
|
|OYAKC
|41,00
|4.734.864.019
|% 7,05
|
|KRDMD
|19,82
|2.981.228.334
|% 1,48
|
|KOZAL
|20,74
|2.436.400.613
|% 2,98
|
|EKGYO
|6,95
|1.429.538.265
|% 3,42
|
|KRDMD
|19,82
|2.981.228.334
|% 1,48
|
|EREGL
|37,08
|4.906.610.441
|% -0,05
|
|ISCTR
|13,64
|1.644.503.604
|% -0,44
|
|KOZAL
|20,74
|2.436.400.613
|% 2,98
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0366
|19,0487
|% 0,05
|
|Euro
|20,7540
|20,7617
|% 0,42
|
|Sterlin
|23,3525
|23,4696
|% 0,27
|
|Frank
|20,7185
|20,8433
|% 0,20
|
|Riyal
|5,0540
|5,0794
|% -0,01
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.982
|1.982
|11,84
|
|Altın Gr.
|1.214
|1.214
|8,50
|
|Cumhuriyet
|8.177
|8.301
|140,00
|
|Tam
|8.194
|8.282
|22,00
|
|Yarım
|4.017
|4.053
|11,00
|
|Çeyrek
|2.009
|2.026
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,05
|23,07
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|14,14
|14,15
|0,07
|
|B. Petrol
|76,89
|76,89
|0,20
|
Seans Raporu
17:14
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17:29
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler THYAO, AKSEN, ARCLK
-
17:29XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 66 artarak (% 0.28 ) 4, 517
-
17:29
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DGGYO, IDEAS, ALKA, YAPRK, MMCAS, DURDO, ONCSM, INVES, AKFYE, SMART
-
17:29
GESAN, HTTBT, IDEAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:29
GEREL, IMASM, CRDFA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında