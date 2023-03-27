***HUNER*** HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HUNER*** HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29.09.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar29.09.2022 tarihli özel durum açıklamamızda belirttiğimiz üzereŞirketimizin bağlı ortaklığına ait Büyükbahçe Hidroelektrik Santrali için 9.99 MW kapasiteli yardımcı kaynak GES tesisi kurulum izni başvurusu EPDK'ya yapılmıştı.Başvurumuz sonucunda 3,219 MW kapasiteli yardımcı kaynak GES yatırımımız kabul edilmiş olup, kalan 6,78 MW için EPDK'ya başvuru yapılmıştır.Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128006BIST