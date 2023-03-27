***HUNER*** HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.03.2023 10:17
***HUNER*** HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.09.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
29.09.2022 tarihli özel durum açıklamamızda belirttiğimiz üzere
Şirketimizin bağlı ortaklığına ait Büyükbahçe Hidroelektrik Santrali için 9.99 MW kapasiteli yardımcı kaynak GES tesisi kurulum izni başvurusu EPDK'ya yapılmıştı.
Başvurumuz sonucunda 3,219 MW kapasiteli yardımcı kaynak GES yatırımımız kabul edilmiş olup, kalan 6,78 MW için EPDK'ya başvuru yapılmıştır.
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128006
BIST
11:375.010
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -21,68
|Açılış
|: 5.065
|
|Önceki Kapanış
|: 5.032
|
5.074
En Düşük
5.002
11:3719,0936
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0426
|Açılış
|: 19,3380
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3550
|
19,2443
En Düşük
18,9751
11:3720,5784
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0761
|Açılış
|: 20,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,8100
|
20,7334
En Düşük
20,4199
11:371.208,68
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -3,29
|Açılış
|: 1.208,68
|
|Önceki Kapanış
|: 1.211,97
|
1.220,05
En Düşük
1.204,71
BIST En Aktif Hisseler11:37
|BVSAN
|72,70
|262.876.705
|% 9,98
|
|AKFYE
|20,96
|3.064.866.294
|% 9,97
|
|DERIM
|10,04
|9.961.353
|% 9,97
|
|SANEL
|17,56
|14.156.268
|% 9,96
|
|SUWEN
|55,25
|25.518.897
|% 9,95
|
|PAMEL
|252,00
|33.297.587
|% -10,00
|
|CANTE
|52,60
|215.477.956
|% -9,93
|
|EMKEL
|9,74
|50.350.250
|% -9,23
|
|EPLAS
|42,38
|35.638.409
|% -7,31
|
|ONCSM
|148,30
|31.693.042
|% -6,73
|
|AKFYE
|20,96
|3.064.866.294
|% 9,97
|
|ASTOR
|61,30
|1.767.392.178
|% -4,07
|
|EREGL
|37,48
|1.657.696.566
|% 1,02
|
|KOZAL
|22,14
|1.302.265.246
|% 0,18
|
|GOKNR
|24,52
|1.065.482.846
|% 0,16
|
|AKFYE
|20,96
|3.064.866.294
|% 9,97
|
|EKGYO
|6,99
|659.443.467
|% 1,30
|
|KATMR
|1,31
|109.950.062
|% -3,68
|
|KOZAL
|22,14
|1.302.265.246
|% 0,18
|
|KLGYO
|2,80
|153.492.458
|% 5,66
|
|11:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0894
|19,0936
|% 0,22
|
|Euro
|20,5655
|20,5784
|% 0,37
|
|Sterlin
|23,3346
|23,4517
|% 0,46
|
|Frank
|20,7433
|20,8682
|% 0,54
|
|Riyal
|5,0673
|5,0927
|% 0,22
|
|11:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.969
|1.969
|-9,22
|
|Altın Gr.
|1.210
|1.210
|-1,82
|
|Cumhuriyet
|8.193
|8.317
|-63,00
|
|Tam
|8.177
|8.260
|-79,00
|
|Yarım
|4.008
|4.042
|-39,00
|
|Çeyrek
|2.004
|2.021
|-19,00
|
|Gümüş.Ons
|23,04
|23,06
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|14,16
|14,18
|-0,07
|
|B. Petrol
|75,26
|75,26
|0,67
|