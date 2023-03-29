***HUNER*** HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.03.2023 18:21
***HUNER*** HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca,
Şirketimizin bağlı ortaklığı olan Eka Elektirik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (devir olan) yine %100 bağlı ortaklığımız olan DGN Solar Enerji Girişim A.Ş. (devir alan) bünyesinde kolaylaştırılmış usülde birleştirilmiştir. İş bu birleşme işlemi İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129502
BIST
18:054.943
En Yüksek
|Değişim
|: 2,74%
|| 131,73
|Açılış
|: 4.803
|
|Önceki Kapanış
|: 4.811
|
4.946
En Düşük
4.753
18:0519,1537
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0381
|Açılış
|: 13,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,2700
|
19,3183
En Düşük
19,0959
18:0520,7989
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0688
|Açılış
|: 14,3780
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3523
|
21,0101
En Düşük
20,6798
18:051.211,06
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -2,25
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
En Düşük
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EKSUN
|71,50
|4.357.925
|% 10,00
|
|EMNIS
|42,90
|2.355.549
|% 10,00
|
|CEOEM
|15,51
|23.689.442
|% 10,00
|
|RODRG
|55,55
|18.825.689
|% 10,00
|
|DESPC
|18,83
|40.704.929
|% 9,99
|
|AKFYE
|20,34
|7.189.948.399
|% -10,00
|
|PAMEL
|254,70
|172.631.024
|% -10,00
|
|DERIM
|9,94
|146.462.864
|% -9,96
|
|SAMAT
|21,00
|37.260.523
|% -9,95
|
|GOKNR
|20,04
|1.364.294.496
|% -9,89
|
|VAKBN
|9,02
|31.999.999.991
|% 2,04
|
|AKFYE
|20,34
|7.189.948.399
|% -10,00
|
|ASTOR
|53,85
|7.126.326.743
|% -1,46
|
|EREGL
|36,32
|5.705.333.554
|% 1,45
|
|THYAO
|124,60
|3.667.544.040
|% 4,36
|
|VAKBN
|9,02
|31.999.999.991
|% 2,04
|
|AKFYE
|20,34
|7.189.948.399
|% -10,00
|
|EKGYO
|6,48
|1.511.914.560
|% 1,73
|
|ISCTR
|13,51
|2.941.432.658
|% 3,92
|
|EREGL
|36,32
|5.705.333.554
|% 1,45
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1467
|19,1537
|% 0,20
|
|Euro
|20,7598
|20,7989
|% 0,33
|
|Sterlin
|23,5208
|23,6387
|% 0,00
|
|Frank
|20,7602
|20,8852
|% 0,26
|
|Riyal
|5,0853
|5,1108
|% 0,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.964
|1.964
|-9,46
|
|Altın Gr.
|1.211
|1.211
|-2,33
|
|Cumhuriyet
|8.158
|8.281
|-19,00
|
|Tam
|8.179
|8.283
|-48,00
|
|Yarım
|4.009
|4.053
|-23,00
|
|Çeyrek
|2.005
|2.026
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|23,27
|23,31
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|14,36
|14,38
|0,02
|
|B. Petrol
|78,15
|78,15
|0,01
|
Seans Raporu
18:05
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17:56RODRG
Yüzde 10.00 oranında artışla 55.55 lira fiyatla işlem gören hissede 343, 610 adet işlem
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17:55XU100
Endeks 4, 906 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 97 üstünde . İşlem hacmi 51, 399.00 milyon TL de
-
17:55EMKEL
Yüzde 9.98 oranında artışla 9.92 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 956, 385 adet işlem
-
17:54DGGYO
Yüzde 6.40 oranında artışla 52.90 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 088, 569 adet işlem
-
17:53ALKA
Yüzde 5.32 oranında artışla 25.34 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 315, 688 adet işlem