***HUNER*** HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HUNER*** HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03.08.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Bağlı ortaklıklarından Kayen Heta Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Tic. A.Ş'ye ait Erzurum İli Tortum ilçesinde bulunan 14 MW'lik Bağbaşı Hidro Elektrik Santrali'nin iletim hattında meydana gelen toprak kayması sonucu santral faaliyetleri durdurulmuştu.Hasar ve onarım çalışmaları bitmiş olup, santral 15.05.2023 tarihi itibariyle faaliyetlerine başlamıştır.Böylece Bağbaşı Hidro Elektrik Santrali üretimin yüksek olduğu Mayıs-Temmuz döneminde üretim yapacacaktır.Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151346BIST