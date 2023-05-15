***HUNER*** HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.05.2023 15:24
***HUNER*** HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.08.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Bağlı ortaklıklarından Kayen Heta Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Tic. A.Ş'ye ait Erzurum İli Tortum ilçesinde bulunan 14 MW'lik Bağbaşı Hidro Elektrik Santrali'nin iletim hattında meydana gelen toprak kayması sonucu santral faaliyetleri durdurulmuştu.
Hasar ve onarım çalışmaları bitmiş olup, santral 15.05.2023 tarihi itibariyle faaliyetlerine başlamıştır.
Böylece Bağbaşı Hidro Elektrik Santrali üretimin yüksek olduğu Mayıs-Temmuz döneminde üretim yapacacaktır.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151346
BIST
17:454.495
En Yüksek
|Değişim
|: -6,28%
|| -301,09
|Açılış
|: 4.490
|
|Önceki Kapanış
|: 4.796
|
4.700
En Düşük
4.475
17:4519,6802
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,1162
|Açılış
|: 20,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,2000
|
19,6802
En Düşük
19,3896
17:4521,3877
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,1472
|Açılış
|: 22,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 24,0000
|
21,5714
En Düşük
21,2169
17:451.274,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 9,60
|Açılış
|: 1.274,71
|
|Önceki Kapanış
|: 1.265,12
|
1.278,94
En Düşük
1.253,83
BIST En Aktif Hisseler17:43
|FLAP
|5,83
|7.799.709
|% 10,00
|
|KLRHO
|22,70
|8.462.641
|% 9,98
|
|ONCSM
|62,85
|25.696.198
|% 9,97
|
|BEYAZ
|12,57
|14.416.765
|% 9,97
|
|DAGHL
|15,77
|40.705.056
|% 9,97
|
|ISMEN
|48,60
|256.733.552
|% -10,00
|
|AGHOL
|94,60
|114.261.536
|% -9,99
|
|TSKB
|3,97
|293.175.325
|% -9,98
|
|BIMAS
|159,60
|2.052.377.566
|% -9,98
|
|ULKER
|31,04
|269.342.510
|% -9,98
|
|THYAO
|125,20
|6.598.456.869
|% -5,58
|
|SAHOL
|38,10
|2.800.136.502
|% -9,97
|
|EKGYO
|5,86
|2.243.575.635
|% 1,91
|
|TUPRS
|64,05
|2.216.759.719
|% -9,79
|
|SISE
|36,44
|2.202.142.103
|% -8,58
|
|EKGYO
|5,86
|2.243.575.635
|% 1,91
|
|KOZAL
|16,89
|2.201.472.928
|% 0,06
|
|SNGYO
|2,16
|175.019.253
|% 1,41
|
|PETKM
|12,32
|943.866.696
|% -1,44
|
|TSKB
|3,97
|293.175.325
|% -9,98
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,6619
|19,6746
|% 0,57
|
|Euro
|21,3843
|21,3920
|% 0,71
|
|Sterlin
|24,5313
|24,6543
|% 1,06
|
|Frank
|21,8816
|22,0134
|% 0,81
|
|Riyal
|5,2281
|5,2543
|% 0,51
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.015
|2.016
|4,51
|
|Altın Gr.
|1.274
|1.275
|9,57
|
|Cumhuriyet
|9.219
|9.359
|-744,00
|
|Tam
|9.131
|9.405
|-624,91
|
|Yarım
|4.503
|4.665
|-199,00
|
|Çeyrek
|2.245
|2.333
|-92,00
|
|Gümüş.Ons
|24,04
|24,07
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|15,20
|15,22
|0,13
|
|B. Petrol
|74,81
|74,81
|0,64
|
Seans Raporu
17:43
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-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -296, 36 kaybederek (% -6.84 ) 4, 035
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KATMR, CEOEM, PSGYO, ONCSM, AVHOL, KLGYO, BEYAZ, BURCE, KZBGY, ATSYH
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ARSAN, SAHOL, KCHOL, ISCTR, ULKER, ISFIN, DOHOL, YKBNK, AKBNK, AGHOL
-
17:58
BURVA, BURCE, GLBMD değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:58
Bu seansda işlem gören 231 hisse senedinden 72 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 148 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 11 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem