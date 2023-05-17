***HUNER*** HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HUNER*** HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin hakim ortağı Orhun Kartal sahip olduğu 100.000.000 (A Grubu) ve 104.400.000 (B Grubu) payını 4,66 TL birim fiyattan Koray Holding A.Ş.'ye bugün itibariyle satmıştır.Koray Holding A.Ş.'nin %99,99 hisselerinin de sahibi yine Orhun Kartal'dır.Birim Hisse Fiyatı 3-16 Mayıs 2023 tarihleri arasındaki BİST işlem günü kapanış fiyatlarının aritmetik ortalamasına %20 iskonto uygulanmak suretiyle tespit edilmiştir.Satış sonrası Şirket'in ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:ORTAKLIK YAPISIOrtağın Adı/Ünvanı: Grubu Adet Oran(%)Koray Holding A.Ş. A 100.000.000 17,24Koray Holding A.Ş. B 104.400.000 18,00Orhun Kartal B 187.601.386 32,35Halka Açık Kısım B 187.998.614 32,41TOPLAM A+B 580.000.000 100,00http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151939BIST