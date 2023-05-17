***HUNER*** HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.05.2023 15:03
***HUNER*** HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Şirketimizin hakim ortağı Orhun Kartal sahip olduğu 100.000.000 (A Grubu) ve 104.400.000 (B Grubu) payını 4,66 TL birim fiyattan Koray Holding A.Ş.'ye bugün itibariyle satmıştır.Koray Holding A.Ş.'nin %99,99 hisselerinin de sahibi yine Orhun Kartal'dır.
Birim Hisse Fiyatı 3-16 Mayıs 2023 tarihleri arasındaki BİST işlem günü kapanış fiyatlarının aritmetik ortalamasına %20 iskonto uygulanmak suretiyle tespit edilmiştir.
Satış sonrası Şirket'in ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:
ORTAKLIK YAPISI
Ortağın Adı/Ünvanı: Grubu Adet Oran(%)
Koray Holding A.Ş. A 100.000.000 17,24
Koray Holding A.Ş. B 104.400.000 18,00
Orhun Kartal B 187.601.386 32,35
Halka Açık Kısım B 187.998.614 32,41
TOPLAM A+B 580.000.000 100,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151939
BIST
15:584.654
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 64,22
|Açılış
|: 4.606
|
|Önceki Kapanış
|: 4.590
|
4.681
En Düşük
4.600
15:5819,7559
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0385
|Açılış
|: 20,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3500
|
19,8240
En Düşük
19,6576
15:5821,4440
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0079
|Açılış
|: 21,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,1000
|
21,5228
En Düşük
21,3889
15:581.260,48
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,90
|Açılış
|: 1.260,48
|
|Önceki Kapanış
|: 1.261,38
|
1.268,01
En Düşük
1.257,36
BIST En Aktif Hisseler15:58
|PSGYO
|5,83
|57.754.439
|% 10,00
|
|ONCSM
|76,00
|18.616.651
|% 9,99
|
|FADE
|9,26
|24.585.998
|% 9,98
|
|DGGYO
|28,66
|34.681.214
|% 9,98
|
|KAPLM
|79,40
|22.577.564
|% 9,97
|
|MMCAS
|4,81
|334.227
|% -5,31
|
|BRKO
|4,12
|357.321
|% -4,19
|
|GSRAY
|8,92
|367.561.936
|% -3,98
|
|DAGHL
|13,66
|102.835.430
|% -3,80
|
|ENSRI
|8,92
|30.838.588
|% -3,36
|
|THYAO
|137,40
|5.019.550.634
|% 1,10
|
|ISCTR
|11,11
|3.524.583.409
|% -1,94
|
|KCHOL
|81,00
|2.879.843.252
|% 1,38
|
|AKBNK
|15,57
|2.555.972.336
|% -1,27
|
|KOZAL
|19,68
|2.253.979.453
|% 3,58
|
|ISCTR
|11,11
|3.524.583.409
|% -1,94
|
|YKBNK
|9,40
|2.227.557.572
|% -0,84
|
|EKGYO
|6,50
|1.066.915.255
|% 0,46
|
|AKBNK
|15,57
|2.555.972.336
|% -1,27
|
|KOZAL
|19,68
|2.253.979.453
|% 3,58
|
|15:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,7518
|19,7559
|% 0,20
|
|Euro
|21,4358
|21,4440
|% 0,04
|
|Sterlin
|24,5602
|24,6833
|% 0,05
|
|Frank
|21,8535
|21,9852
|% -0,28
|
|Riyal
|5,2529
|5,2792
|% 0,17
|
|15:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.987
|1.987
|-2,21
|
|Altın Gr.
|1.261
|1.261
|-0,64
|
|Cumhuriyet
|9.051
|9.188
|-43,00
|
|Tam
|9.020
|9.254
|-57,26
|
|Yarım
|4.452
|4.572
|-22,00
|
|Çeyrek
|2.219
|2.279
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|23,83
|23,86
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|15,05
|15,07
|0,01
|
|B. Petrol
|75,06
|75,06
|0,15
|