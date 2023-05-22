***HUNER*** HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HUNER*** HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17.05.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar17.05.2023 tarihinde E.HUNER paylarının satışı ile ilgili olarakSermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği ("Tebliğ") hükümleri çerçevesinde, yönetim kontrolünde değişiklik olmaması sebebiyle zorunlu pay alım teklifi yükümlülüğünden muaf olmamız doğrultusunda satış işlemleri gerçekleştirilmiştir. İş bu açıklama bilgilendirme amaçlıdır.Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1152725BIST