***HUNER*** HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HUNER*** HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz web sayfasında (www.hunyenilenebilirenerji.com) yer alan günlük, aylık ve yıllık enerji üretim gelirlerimizin takip edildiği sayaçlarda, veri akışının kesintisiz sağlanması amacıyla bakım onarım çalışmaları başlamış olup, sayaçlar devreye girdiğinde kamuoyu ve yatırımcılarımız tekrar bilgilendirilecektir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1208492BIST