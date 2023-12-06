***HUNER*** HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.12.2023 12:01
***HUNER*** HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.10.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
07.10.2022 tarihli özel durum açıklamamızda belirttiğimiz geliştirilmekte olan projeler kapsamında
Şirketimizin İtalya'daki 100% bağlı ortaklığı olan AQUILA SRL firmasının, İtalya'nın güneyindeki Puglia bölgesinde bulunan 18,5 MW AC gücündeki projesi için iletim sistemi operatörü şirkete (TERNA S.p.A.'ya) yapılan orta gerilim (36 kv) bağlantılı kapasite başvurusu olumlu sonuçlanmıştır. İlgili projenin idari izin ve imar süreci başvuruları önümüzdeki günlerde yapılacaktır. Izin sürecinin tamamlanmasını müteakip inşaat aşamasına geçilecektir.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımız ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1222655
BIST
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12:358.027
En Düşük
|Değişim
|: -0,38%
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|Açılış
|: 8.067
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|: 8.057
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|: 28,9300
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|Önceki Kapanış
|: 1.874,80
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1.894,29
En Düşük
1.870,48
BIST En Aktif Hisseler12:35
|CMBTN
|1.958,00
|64.763.871
|% 10,00
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|ALCAR
|1.387,00
|295.985.828
|% 9,99
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|OZSUB
|33,26
|120.546.780
|% 9,99
|
|SAMAT
|69,35
|85.539.752
|% 9,99
|
|MARKA
|37,90
|2.727.284
|% 9,98
|
|EUYO
|13,13
|13.164.783
|% -9,95
|
|LIDER
|149,10
|241.128.199
|% -8,97
|
|IHLGM
|1,86
|73.751.190
|% -8,82
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|DAPGM
|32,70
|362.679.248
|% -8,40
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|IZINV
|38,74
|5.804.021
|% -7,76
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|ISCTR
|22,96
|3.525.390.405
|% 2,50
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|THYAO
|257,00
|2.569.353.555
|% -0,77
|
|AKBNK
|37,30
|2.445.083.656
|% 2,02
|
|YKBNK
|20,56
|2.263.534.274
|% 1,38
|
|BINHO
|355,50
|2.049.310.958
|% 2,38
|
|ISCTR
|22,96
|3.525.390.405
|% 2,50
|
|EKGYO
|7,47
|854.427.167
|% 1,22
|
|YKBNK
|20,56
|2.263.534.274
|% 1,38
|
|IHLAS
|1,20
|123.529.341
|% -1,64
|
|AKBNK
|37,30
|2.445.083.656
|% 2,02
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9372
|28,9418
|% 0,21
|
|Euro
|31,2493
|31,2585
|% 0,14
|
|Sterlin
|36,3580
|36,5404
|% 0,27
|
|Frank
|32,9464
|33,1449
|% 0,25
|
|Riyal
|7,6962
|7,7348
|% 0,25
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
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|Gümüş ONS
|24,11
|24,14
|% 0,66
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|Platin
|901,18
|903,18
|% 0,66
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|Paladyum
|945,02
|947,66
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,15
|77,15
|% 0,66
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|Altın Ons
|2.023,10
|2.023,37
|% 0,66
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