***HUNER*** HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HUNER*** HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07.10.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar07.10.2022 tarihli özel durum açıklamamızda belirttiğimiz geliştirilmekte olan projeler kapsamındaŞirketimizin İtalya'daki 100% bağlı ortaklığı olan AQUILA SRL firmasının, İtalya'nın güneyindeki Puglia bölgesinde bulunan 18,5 MW AC gücündeki projesi için iletim sistemi operatörü şirkete (TERNA S.p.A.'ya) yapılan orta gerilim (36 kv) bağlantılı kapasite başvurusu olumlu sonuçlanmıştır. İlgili projenin idari izin ve imar süreci başvuruları önümüzdeki günlerde yapılacaktır. Izin sürecinin tamamlanmasını müteakip inşaat aşamasına geçilecektir.Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımız ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1222655BIST