***HUNER*** HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HUNER*** HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.12.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar09.12.2022 tarihli Özel Durum Açıklamamız ile Şirketimizin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na depolama tesisi kurmak taahhüdü ile mevcut kapasitesine ilave olarak 15 proje için toplamda 900 MW Depolamalı GES kapasite ile ön lisans başvurusu yapıldığını kamuoyu ile paylaşmıştık.Yapılan başvuru kapsamında EPDK tarafından,Koçbey Enerji A.Ş.'nin 150 MW lık kısmı haricindeki başvurularımızın olumsuz sonuçlandığı tarafımıza bildirilmiştir.Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımız ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229034BIST