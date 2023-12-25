***HUNER*** HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HUNER*** HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25.12.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar25.12.2023 tarihli özel durum açıklamamızda"EPDK tarafından, Koçbey Enerji A.Ş.'nin 150 MW lık kısmı haricindeki başvurularımızın olumsuz sonuçlandığı tarafımıza bildirilmiştir." Açıklamasında MW bilgisi sehven hatalı yazılmış olup, Koçbey Enerji A.Ş.'nin 50 MW'lık kısmı haricindeki başvurularımız olumsuz sonuçlanmıştır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229084BIST