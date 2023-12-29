***HUNER*** HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.12.2023 17:44
***HUNER*** HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.11.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Web sitemizde (www.hunyenilenebilirenerji.com) yer alan sayaçlarda bakım onarım çalışmaları tamamlanmış olup, 29.12.2023 tarihi itibariyle devreye alınmışlardır.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımız ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230745
BIST
'
18:057.470
En Düşük
|Değişim
|: 1,00%
|| 73,84
|Açılış
|: 7.415
|
|Önceki Kapanış
|: 7.396
|
7.415
En Yüksek
7.510
18:0529,5610
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,1369
|Açılış
|: 29,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 29,4000
|
29,8525
En Düşük
29,3811
18:0532,7624
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0895
|Açılış
|: 32,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5000
|
33,0757
En Düşük
32,5446
18:051.961,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 6,32
|Açılış
|: 1.961,66
|
|Önceki Kapanış
|: 1.955,34
|
1.983,63
En Düşük
1.952,03
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EMKEL
|15,18
|112.883.826
|% 10,00
|
|NTGAZ
|23,10
|249.645.400
|% 10,00
|
|ONCSM
|149,60
|141.903.680
|% 10,00
|
|VERUS
|197,00
|100.173.405
|% 9,99
|
|GEDIK
|14,88
|25.945.425
|% 9,98
|
|EYGYO
|8,60
|24.342.324
|% -58,25
|
|SAMAT
|40,50
|20.221.356
|% -10,00
|
|UFUK
|89,30
|3.104.866
|% -6,49
|
|DGGYO
|28,50
|15.459.174
|% -3,85
|
|PKART
|32,10
|2.191.287
|% -3,25
|
|GUBRF
|153,80
|10.595.240.457
|% 9,94
|
|THYAO
|228,30
|3.818.276.992
|% -0,31
|
|AKBNK
|36,52
|3.118.998.985
|% 1,33
|
|SKBNK
|4,30
|3.045.688.572
|% 3,86
|
|ISCTR
|23,36
|2.861.344.361
|% 3,36
|
|SKBNK
|4,30
|3.045.688.572
|% 3,86
|
|EKGYO
|6,88
|1.001.695.159
|% -0,86
|
|YKBNK
|19,54
|2.593.581.971
|% 1,61
|
|ISCTR
|23,36
|2.861.344.361
|% 3,36
|
|ISGYO
|15,51
|1.547.173.239
|% 9,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,5557
|29,5610
|% 0,47
|
|Euro
|32,7426
|32,7624
|% 0,27
|
|Sterlin
|37,5614
|37,7497
|% 0,54
|
|Frank
|35,1817
|35,3937
|% 1,29
|
|Riyal
|7,8598
|7,8992
|% 0,44
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,80
|23,84
|% 0,66
|
|Platin
|1.004,75
|1.008,70
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.110,45
|1.116,19
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,70
|77,70
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.063,64
|2.064,00
|% 0,66
|