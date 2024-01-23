***HUNER*** HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.01.2024 12:27
***HUNER*** HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.11.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
24.11. 2023 tarihli KAP açıklamamıza istinaden
Manisa'da bulunan H29 Biyokütle Elektrik Santrali'mizde (10,50 MW) üretim geçici olarak durdurulmuştu.
Bugün itibariyle bakım onarım çalışmaları tamamlanmış olup, tüm tesis devreye alınarak elektrik üretimine başlanmıştır.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242176
BIST
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13:088.087
En Düşük
|Değişim
|: 0,96%
|| 76,58
|Açılış
|: 8.101
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|Önceki Kapanış
|: 8.010
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8.072
En Yüksek
8.146
13:0830,2804
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
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|Açılış
|: 30,2950
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|Önceki Kapanış
|: 30,2950
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30,7668
En Düşük
30,1349
13:0832,9922
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
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|Açılış
|: 32,9000
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|Önceki Kapanış
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|Açılış
|: 1.973,11
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|Önceki Kapanış
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1.998,99
En Düşük
1.958,54
BIST En Aktif Hisseler13:06
|AVTUR
|9,90
|13.286.624
|% 10,00
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|GLBMD
|43,16
|40.992.922
|% 9,99
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|METUR
|7,82
|11.930.847
|% 9,99
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|DOFER
|37,90
|108.453.828
|% 9,98
|
|BINHO
|435,50
|573.959.491
|% 9,97
|
|BAYRK
|25,66
|27.992.648
|% -9,96
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|ULAS
|21,50
|12.792.786
|% -7,33
|
|VKFYO
|33,00
|35.404.328
|% -6,30
|
|QNBFB
|257,75
|1.805.466
|% -5,59
|
|CMENT
|186,10
|1.612.614
|% -4,91
|
|YKBNK
|21,56
|3.008.543.195
|% -2,97
|
|THYAO
|253,00
|2.620.731.312
|% 1,10
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|AKBNK
|39,22
|2.441.181.629
|% -2,10
|
|ISCTR
|24,46
|2.256.561.868
|% -2,24
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|EKGYO
|9,69
|1.926.969.094
|% 2,32
|
|EKGYO
|9,69
|1.926.969.094
|% 2,32
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|YKBNK
|21,56
|3.008.543.195
|% -2,97
|
|KATMR
|2,24
|263.996.377
|% 0,90
|
|AKFGY
|1,96
|179.778.247
|% 2,62
|
|ISCTR
|24,46
|2.256.561.868
|% -2,24
|
|13:06
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|30,2756
|30,2799
|% 0,08
|
|Euro
|32,9832
|32,9902
|% 0,08
|
|Sterlin
|38,4208
|38,6134
|% 0,22
|
|Frank
|34,7396
|34,9489
|% 0,16
|
|Riyal
|8,0484
|8,0888
|% 0,07
|
|13:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,24
|22,27
|% 0,66
|
|Platin
|902,06
|903,51
|% 0,66
|
|Paladyum
|931,66
|938,27
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,61
|79,61
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.026,64
|2.026,93
|% 0,66
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