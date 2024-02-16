***HUNER*** HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.02.2024 10:41
***HUNER*** HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.02.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
13.02.2024 tarihli KAP açıklamamıza istinaden
Erzurum'da bulunan Bağbaşı Hidroelektrik Enerjisi Santrali'mizde bugün itibariyle planlı bakım çalışmaları tamamlanmış olup, tüm tesis devreye alınarak elektirik üretimine başlanmıştır.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250002
BIST
'
14:139.269
En Düşük
|Değişim
|: 0,29%
|| 26,92
|Açılış
|: 9.274
|
|Önceki Kapanış
|: 9.242
|
9.216
En Yüksek
9.306
14:1330,8265
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,1012
|Açılış
|: 30,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,8400
|
30,8281
En Düşük
30,2546
14:1333,2397
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0217
|Açılış
|: 33,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 33,1500
|
33,3835
En Düşük
32,7468
14:131.988,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 9,09
|Açılış
|: 1.988,90
|
|Önceki Kapanış
|: 1.979,81
|
1.989,49
En Düşük
1.949,74
BIST En Aktif Hisseler14:13
|AKSUE
|14,13
|28.295.973
|% 106,58
|
|TKNSA
|44,00
|692.681.395
|% 10,00
|
|LUKSK
|98,75
|58.577.121
|% 9,97
|
|ALKA
|34,46
|90.398.539
|% 9,96
|
|DOBUR
|89,40
|67.387.188
|% 9,96
|
|ERSU
|32,76
|13.141.601
|% -10,00
|
|ISBTR
|560.000,00
|2.295.000
|% -9,09
|
|EYGYO
|11,33
|158.700.669
|% -7,13
|
|YONGA
|62,60
|2.722.293
|% -6,36
|
|ISYAT
|13,08
|109.423.799
|% -5,90
|
|EREGL
|49,16
|8.816.518.555
|% 4,42
|
|SASA
|45,22
|5.840.809.026
|% 2,40
|
|THYAO
|283,50
|4.501.472.301
|% -0,18
|
|ASELS
|58,55
|3.572.683.660
|% 4,83
|
|KRDMD
|29,74
|3.501.104.277
|% 0,34
|
|EKGYO
|10,70
|2.028.898.621
|% 2,59
|
|EREGL
|49,16
|8.816.518.555
|% 4,42
|
|ZOREN
|5,35
|881.144.707
|% 1,13
|
|SASA
|45,22
|5.840.809.026
|% 2,40
|
|ISCTR
|27,88
|3.409.247.052
|% 0,65
|
|14:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,8219
|30,8265
|% 0,33
|
|Euro
|33,2064
|33,2397
|% 0,07
|
|Sterlin
|38,6939
|38,8879
|% 0,28
|
|Frank
|34,8387
|35,0486
|% 0,18
|
|Riyal
|8,1937
|8,2348
|% 0,26
|
|14:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,01
|23,04
|% 0,66
|
|Platin
|893,76
|895,59
|% 0,66
|
|Paladyum
|947,15
|950,23
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,97
|81,97
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.007,10
|2.007,42
|% 0,66
|