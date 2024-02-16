***HUNER*** HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HUNER*** HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi13.02.2024Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar13.02.2024 tarihli KAP açıklamamıza istinadenErzurum'da bulunan Bağbaşı Hidroelektrik Enerjisi Santrali'mizde bugün itibariyle planlı bakım çalışmaları tamamlanmış olup, tüm tesis devreye alınarak elektirik üretimine başlanmıştır.Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250002BIST