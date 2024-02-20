***HUNER*** HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HUNER*** HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25.05.2022-03.08.2022-15.05.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz bağlı ortaklıklarından Kayen Heta Enerji Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş.'ye ait Bağbaşı Hidro Elektrik Santrali'mizde 23.05.2022 tarihinde meydana gelen heyelan kapsamındaHeyelan tazminat ödemelerinin yapılması için Kayen Heta Enerji Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş. ile arsa sahipleri arasında toplam 8.149.817,65 TL karşılığında 24 adet anlaşma protokolü imzalanmıştır.Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250842BIST