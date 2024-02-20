***HUNER*** HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.02.2024 18:18
***HUNER*** HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.05.2022-03.08.2022-15.05.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz bağlı ortaklıklarından Kayen Heta Enerji Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş.'ye ait Bağbaşı Hidro Elektrik Santrali'mizde 23.05.2022 tarihinde meydana gelen heyelan kapsamında
Heyelan tazminat ödemelerinin yapılması için Kayen Heta Enerji Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş. ile arsa sahipleri arasında toplam 8.149.817,65 TL karşılığında 24 adet anlaşma protokolü imzalanmıştır.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250842
BIST
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18:059.345
En Düşük
|Değişim
|: 1,62%
|| 148,56
|Açılış
|: 9.239
|
|Önceki Kapanış
|: 9.196
|
9.200
En Yüksek
9.351
18:0530,9248
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0847
|Açılış
|: 31,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 31,0150
|
30,9250
En Düşük
30,7911
18:0533,4915
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,2089
|Açılış
|: 33,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 33,3500
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33,7005
En Düşük
33,2101
18:052.017,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 17,28
|Açılış
|: 2.017,68
|
|Önceki Kapanış
|: 2.000,40
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2.018,16
En Düşük
1.997,67
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YAPRK
|385,00
|297.349.268
|% 10,00
|
|KARYE
|65,45
|244.296.570
|% 10,00
|
|TETMT
|8.222,50
|26.620.430
|% 10,00
|
|TMPOL
|101,20
|99.762.573
|% 10,00
|
|TURGG
|687,50
|107.338.645
|% 10,00
|
|TDGYO
|13,07
|304.645.103
|% -9,99
|
|KZBGY
|25,38
|328.945.029
|% -9,94
|
|ETYAT
|16,48
|75.266.302
|% -8,29
|
|CUSAN
|25,60
|114.905.578
|% -7,58
|
|ORMA
|173,30
|6.600.438
|% -7,33
|
|THYAO
|281,25
|10.892.289.635
|% 0,99
|
|EREGL
|49,62
|8.054.899.233
|% 2,69
|
|ISCTR
|28,42
|6.839.179.413
|% 3,80
|
|AKBNK
|43,10
|5.756.317.928
|% 3,76
|
|GUBRF
|204,10
|5.315.743.202
|% 3,24
|
|ZOREN
|5,89
|3.271.160.869
|% -3,13
|
|ISCTR
|28,42
|6.839.179.413
|% 3,80
|
|EKGYO
|10,79
|2.574.538.740
|% 2,57
|
|YKBNK
|24,48
|4.529.465.636
|% 2,86
|
|EREGL
|49,62
|8.054.899.233
|% 2,69
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,9173
|30,9199
|% 0,26
|
|Euro
|33,4640
|33,4753
|% 0,58
|
|Sterlin
|39,0321
|39,2279
|% 0,77
|
|Frank
|34,9966
|35,2074
|% 0,54
|
|Riyal
|8,2190
|8,2602
|% 0,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,06
|23,09
|% 0,66
|
|Platin
|911,43
|913,24
|% 0,66
|
|Paladyum
|971,88
|975,14
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,85
|82,85
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.028,85
|2.029,17
|% 0,66
|