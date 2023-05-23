***HUNER*** HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu









***HUNER*** HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçePay Satış Bilgi FormuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "Payları Borsada İşlem Gören Ortaklıkların Pay Sahiplerine Yönelik Bilgi Formu Düzenleme Yükümlülüğü" başlıklı 27. Maddesi kapsamındaŞirketimizin hakim ortağı Orhun Kartal'ın, çıkarılmış sermayemizde sahibi olduğu B grubu hamiline yazılı paylardan 30.000.000 TL nominal değerli kısmının borsada işlem gören niteliğe dönüştürülmesi amacıyla "Pay Satış Bilgi Formu" hazırlanmştır.Hazırlanan Pay Satış Bilgi Formu'nun onaylanması talebiyle 23.05.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153181BIST