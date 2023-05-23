***HUNER*** HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu
23.05.2023 18:28
***HUNER*** HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu )
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Pay Satış Bilgi Formu
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "Payları Borsada İşlem Gören Ortaklıkların Pay Sahiplerine Yönelik Bilgi Formu Düzenleme Yükümlülüğü" başlıklı 27. Maddesi kapsamında
Şirketimizin hakim ortağı Orhun Kartal'ın, çıkarılmış sermayemizde sahibi olduğu B grubu hamiline yazılı paylardan 30.000.000 TL nominal değerli kısmının borsada işlem gören niteliğe dönüştürülmesi amacıyla "Pay Satış Bilgi Formu" hazırlanmştır.
Hazırlanan Pay Satış Bilgi Formu'nun onaylanması talebiyle 23.05.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153181
BIST
18:054.471
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 4,78
|Açılış
|: 4.467
|
|Önceki Kapanış
|: 4.466
|
4.499
En Düşük
4.436
18:0519,8554
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0308
|Açılış
|: 21,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5400
|
20,1793
En Düşük
19,7348
18:0521,4084
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0439
|Açılış
|: 22,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,1500
|
22,0453
En Düşük
21,3651
18:051.260,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 4,12
|Açılış
|: 1.260,22
|
|Önceki Kapanış
|: 1.256,10
|
1.272,80
En Düşük
1.247,17
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BVSAN
|47,30
|158.187.924
|% 10,00
|
|POLTK
|2.815,60
|48.401.240
|% 10,00
|
|RODRG
|44,46
|15.906.341
|% 10,00
|
|BURCE
|97,45
|133.767.751
|% 9,99
|
|CELHA
|26,88
|12.788.263
|% 9,98
|
|SAMAT
|26,06
|10.550.782
|% -9,95
|
|MARKA
|26,10
|537.347
|% -9,94
|
|EUPWR
|78,05
|2.675.635.987
|% -9,45
|
|BJKAS
|12,82
|203.279.552
|% -7,50
|
|DESPC
|19,01
|10.639.703
|% -7,27
|
|SASA
|50,00
|4.034.189.166
|% 8,59
|
|THYAO
|134,40
|3.012.880.858
|% -0,81
|
|EUPWR
|78,05
|2.675.635.987
|% -9,45
|
|ASTOR
|51,00
|2.275.471.091
|% 0,69
|
|ISCTR
|10,37
|2.120.984.058
|% 0,88
|
|ISCTR
|10,37
|2.120.984.058
|% 0,88
|
|EKGYO
|6,28
|1.127.950.059
|% -2,79
|
|ODAS
|5,69
|670.696.979
|% 9,42
|
|YKBNK
|8,81
|1.052.576.661
|% 1,15
|
|AKBNK
|14,40
|1.595.114.539
|% -0,28
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,8493
|19,8554
|% 0,16
|
|Euro
|21,3963
|21,4084
|% -0,20
|
|Sterlin
|24,5653
|24,6885
|% -0,01
|
|Frank
|21,9221
|22,0542
|% -0,26
|
|Riyal
|5,2771
|5,3035
|% 0,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.975
|1.975
|3,00
|
|Altın Gr.
|1.260
|1.261
|4,54
|
|Cumhuriyet
|9.418
|9.561
|276,00
|
|Tam
|9.371
|9.629
|299,76
|
|Yarım
|4.574
|4.797
|135,00
|
|Çeyrek
|2.280
|2.384
|74,00
|
|Gümüş.Ons
|23,44
|23,46
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|14,95
|14,97
|-0,08
|
|B. Petrol
|77,00
|77,00
|1,01
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 28, 98 artarak (% 0.59 ) 4, 953
-
17:58KGYO
Yüzde 5.70 oranında artışla 47.50 lira fiyatla işlem gören hissede 647, 643 adet işlem
-
17:56BURVA
Yüzde 8.91 oranında artışla 35.44 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 232, 803 adet işlem
-
17:55ODAS
Yüzde 7.88 oranında artışla 5.61 lira fiyatla işlem gören hissede 100, 751, 068 adet işlem
-
17:54XU100
Endeks 4, 490 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 54 üstünde . İşlem hacmi 35, 512.00 milyon TL de