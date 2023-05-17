***HUNER*** HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
17.05.2023 17:03
***HUNER*** HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
17.05.2023 tarihinde HUNER.E payları ile ilgili olarak
Şirketimizin hakim ortağı Orhun Kartal'ın sahibi olduğu 204.400.000 TL nomimal tutarlı paylar 4,66 TL fiyatından Koray Holding A.Ş.'ye satılmıştır.Bu işlemle birlikte Koray Holding A.Ş.'nin %99,99 hisselerinin de sahibi yine Orhun Kartal'dır.
Birim Hisse Fiyatı 3-16 Mayıs 2023 tarihleri arasındaki BİST işlem günü kapanış fiyatlarının aritmetik ortalamasına %20 iskonto uygulanmak suretiyle tespit edilmiştir.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımız ile duyurulur.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
17/05/2023 0 204.400.000 204.400.000 392.001.386,74 187.601.386 % 67,59 % 80,82 % 32,35 % 19,14
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1152003
BIST
18:054.662
En Yüksek
|Değişim
|: 1,57%
|| 71,97
|Açılış
|: 4.606
|
|Önceki Kapanış
|: 4.590
|
4.681
En Düşük
4.600
18:0519,7608
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0434
|Açılış
|: 20,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3500
|
19,8240
En Düşük
19,6576
18:0521,4399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0038
|Açılış
|: 21,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,1000
|
21,5228
En Düşük
21,3725
18:051.258,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -3,23
|Açılış
|: 1.258,15
|
|Önceki Kapanış
|: 1.261,38
|
1.268,01
En Düşük
1.254,64
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PSGYO
|5,83
|73.223.423
|% 10,00
|
|ONCSM
|76,00
|19.088.991
|% 9,99
|
|KGYO
|45,42
|39.923.086
|% 9,98
|
|DGGYO
|28,66
|35.020.261
|% 9,98
|
|GEREL
|19,08
|82.379.393
|% 9,97
|
|DAGHL
|13,03
|122.703.525
|% -8,24
|
|GSRAY
|8,88
|439.046.495
|% -4,41
|
|BRKO
|4,12
|809.237
|% -4,19
|
|BEYAZ
|13,26
|102.675.512
|% -4,05
|
|EGPRO
|71,15
|81.256.654
|% -3,46
|
|THYAO
|137,10
|6.519.318.104
|% 0,88
|
|ISCTR
|11,18
|4.386.302.595
|% -1,32
|
|KCHOL
|81,10
|3.752.047.105
|% 1,50
|
|AKBNK
|15,58
|3.130.053.681
|% -1,20
|
|YKBNK
|9,36
|2.930.398.393
|% -1,27
|
|ISCTR
|11,18
|4.386.302.595
|% -1,32
|
|YKBNK
|9,36
|2.930.398.393
|% -1,27
|
|EKGYO
|6,41
|1.457.139.702
|% -0,93
|
|AKBNK
|15,58
|3.130.053.681
|% -1,20
|
|KOZAL
|19,45
|2.705.588.922
|% 2,37
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,7572
|19,7611
|% 0,22
|
|Euro
|21,4285
|21,4460
|% 0,05
|
|Sterlin
|24,5892
|24,7125
|% 0,16
|
|Frank
|21,8920
|22,0239
|% -0,11
|
|Riyal
|5,2518
|5,2781
|% 0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.980
|1.981
|-8,66
|
|Altın Gr.
|1.258
|1.259
|-2,75
|
|Cumhuriyet
|9.056
|9.193
|-38,00
|
|Tam
|9.017
|9.252
|-59,59
|
|Yarım
|4.453
|4.582
|-12,00
|
|Çeyrek
|2.220
|2.284
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,65
|23,68
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|15,04
|15,06
|-0,01
|
|B. Petrol
|76,50
|76,50
|1,59
|