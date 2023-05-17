***HUNER*** HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi









***HUNER*** HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçePay Alım Satım BildirimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiPay Alım Satım BilgileriAçıklamalar17.05.2023 tarihinde HUNER.E payları ile ilgili olarakŞirketimizin hakim ortağı Orhun Kartal'ın sahibi olduğu 204.400.000 TL nomimal tutarlı paylar 4,66 TL fiyatından Koray Holding A.Ş.'ye satılmıştır.Bu işlemle birlikte Koray Holding A.Ş.'nin %99,99 hisselerinin de sahibi yine Orhun Kartal'dır.Birim Hisse Fiyatı 3-16 Mayıs 2023 tarihleri arasındaki BİST işlem günü kapanış fiyatlarının aritmetik ortalamasına %20 iskonto uygulanmak suretiyle tespit edilmiştir.Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımız ile duyurulur.Pay Alım Satım Bilgileriİşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)17/05/2023 0 204.400.000 204.400.000 392.001.386,74 187.601.386 % 67,59 % 80,82 % 32,35 % 19,14http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1152003BIST