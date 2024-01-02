***HUNER*** HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
02.01.2024 12:54
***HUNER*** HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Şirketimizin Bedelli Sermaye Artırımı için SPK'na Başvurusu ve Taslak İzahname Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 27.12.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.000.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 580.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 1.000.000.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREHUNR00017 100.000.000 72.413.793,000 72,41379 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREHUNR00017 Nâma
B Grubu, HUNER, TREHUNR00025 480.000.000 347.586.207,000 72,41379 1,00 B Grubu B Grubu, HUNER, TREHUNR00025 Hamiline
Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 580.000.000 420.000.000,000 72,41379
Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Sn. Orhun Kartal tarafından satılamayan paylar için satın alım taahhüdü verilmiştir.
Para Birimi TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 02.01.2024
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ek Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu'nun 27.12.2023 tarihli kararı çerçevesinde
Şirketmiz Esas Sözleşmesi'nin Sermaye ve Paylar başlıklı 6. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, Şirketimizin 2.000.000.000-TL olan kayıtlı sermaye tavanı içinde 580.000.000-TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %72,41 oranında 420.000.000-TL artırılarak 1.000.000.000-TL'ye çıkarılmasına ilişkin hazırlanan izahnamenin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na 02.01.2024 tarihinde (bugün) ekteki taslak izahname ile başvuruda bulunulmuştur.
Tüm yatırımcılarımız ve kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Huner Bedelli İzahname SPKa Sunulan 02.01.2024.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1231240
BIST