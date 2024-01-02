***HUNER*** HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***HUNER*** HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirketimizin Bedelli Sermaye Artırımı için SPK'na Başvurusu ve Taslak İzahname HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 27.12.2023Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.000.000.000Mevcut Sermaye (TL) 580.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 1.000.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREHUNR00017 100.000.000 72.413.793,000 72,41379 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREHUNR00017 NâmaB Grubu, HUNER, TREHUNR00025 480.000.000 347.586.207,000 72,41379 1,00 B Grubu B Grubu, HUNER, TREHUNR00025 HamilineMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 580.000.000 420.000.000,000 72,41379Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Sn. Orhun Kartal tarafından satılamayan paylar için satın alım taahhüdü verilmiştir.Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 02.01.2024Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayEk AçıklamalarŞirket Yönetim Kurulu'nun 27.12.2023 tarihli kararı çerçevesindeŞirketmiz Esas Sözleşmesi'nin Sermaye ve Paylar başlıklı 6. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, Şirketimizin 2.000.000.000-TL olan kayıtlı sermaye tavanı içinde 580.000.000-TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %72,41 oranında 420.000.000-TL artırılarak 1.000.000.000-TL'ye çıkarılmasına ilişkin hazırlanan izahnamenin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na 02.01.2024 tarihinde (bugün) ekteki taslak izahname ile başvuruda bulunulmuştur.Tüm yatırımcılarımız ve kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 Huner Bedelli İzahname SPKa Sunulan 02.01.2024.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1231240BIST