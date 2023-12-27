***HUNER*** HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***HUNER*** HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 27.12.2023 tarih ve 2023/40 sayılı kararı ileŞirketimizin mevcut 580.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak üzere, %72,41 oranında 420.000.000 TL artırılarak 1.000.000.000 TL'ye çıkartılmasına yönelik olarak alınan karar doğrultusunda sermaye artırımından sağlanacak fonun kullanım yerlerine ilişkin Yönetim Kurulumuz tarafından hazırlanıp onaylanan 27.12.2023 tarihli rapor ekte tüm yatırımcılarımızın bilgilerine duyurulur.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229873BIST