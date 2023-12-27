***HUNER*** HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
27.12.2023 18:33
***HUNER*** HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 27.12.2023 tarih ve 2023/40 sayılı kararı ile
Şirketimizin mevcut 580.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak üzere, %72,41 oranında 420.000.000 TL artırılarak 1.000.000.000 TL'ye çıkartılmasına yönelik olarak alınan karar doğrultusunda sermaye artırımından sağlanacak fonun kullanım yerlerine ilişkin Yönetim Kurulumuz tarafından hazırlanıp onaylanan 27.12.2023 tarihli rapor ekte tüm yatırımcılarımızın bilgilerine duyurulur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229873
BIST
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18:057.260
En Düşük
|Değişim
|: -0,53%
|| -38,89
|Açılış
|: 7.282
|
|Önceki Kapanış
|: 7.299
|
7.215
En Yüksek
7.365
18:0529,4117
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,1392
|Açılış
|: 29,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3700
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29,4117
En Düşük
29,0967
18:0532,6868
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 0,3470
|Açılış
|: 32,5000
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|Önceki Kapanış
|: 32,2500
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32,7129
En Düşük
32,1313
18:051.964,27
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 26,83
|Açılış
|: 1.964,27
|
|Önceki Kapanış
|: 1.937,43
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1.966,96
En Düşük
1.933,46
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TMPOL
|93,50
|10.226.828
|% 10,00
|
|MIATK
|31,68
|350.415.734
|% 10,00
|
|ZEDUR
|79,75
|25.697.974
|% 10,00
|
|ATAKP
|42,68
|120.461.140
|% 10,00
|
|BAYRK
|15,40
|34.101.592
|% 10,00
|
|KUYAS
|44,28
|7.191.338
|% -10,00
|
|SKBNK
|4,60
|25.929.961
|% -9,98
|
|ACSEL
|89,75
|122.188.991
|% -9,98
|
|GUBRF
|155,40
|291.272.531
|% -9,97
|
|ISGYO
|15,75
|572.664.565
|% -9,95
|
|THYAO
|222,20
|5.879.095.387
|% -2,42
|
|YKBNK
|19,16
|3.671.156.357
|% -4,01
|
|ISCTR
|22,34
|3.156.666.358
|% 0,18
|
|TUPRS
|146,20
|3.073.749.409
|% 1,88
|
|EREGL
|41,12
|2.993.601.244
|% 1,38
|
|EKGYO
|6,76
|1.432.682.233
|% -1,17
|
|YKBNK
|19,16
|3.671.156.357
|% -4,01
|
|ISCTR
|22,34
|3.156.666.358
|% 0,18
|
|MRGYO
|4,55
|364.036.638
|% 9,90
|
|ZOREN
|4,00
|328.913.052
|% -0,99
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,4048
|29,4117
|% 0,48
|
|Euro
|32,6762
|32,6868
|% 1,07
|
|Sterlin
|37,4442
|37,6320
|% 1,30
|
|Frank
|34,4911
|34,6988
|% 1,44
|
|Riyal
|7,8128
|7,8520
|% 0,85
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,41
|24,44
|% 0,66
|
|Platin
|985,94
|989,43
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.173,68
|1.179,29
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,49
|80,49
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.079,87
|2.080,20
|% 0,66
|
Seans Raporu
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