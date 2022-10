***HUNER*** HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***HUNER*** HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim Bilgileriİnternet Adresi www.hunyenilenebilirenerji.comBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiAks İşletme Yönetimi ve Danışmanlık A.Ş. Elektrik Üretimi 900000 891000 TRY 99 Bağlı OrtaklıkNrl Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş. Elektrik Üretimi 50000 49950 TRY 99,9 Bağlı OrtaklıkAton Endüstri Enerji San. ve Tic. A.Ş. Elektrik Üretimi 250000 250000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkH22 Solar Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş. Elektrik Üretimi 50000 49500 TRY 99 Bağlı OrtaklıkH12 Solar Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş. Elektrik Üretimi 50000 50000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkH29 Solar Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş. Elektrik Üretimi 4000000 4000000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkH31 Solar Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş. Elektrik Üretimi 50000 49950 TRY 99,9 Bağlı OrtaklıkEka Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş. Elektrik Üretimi 11500000 11500000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkAQUILA S.R.L. Elektrik Üretimi 10000 10000 EUR 100 Bağlı Ortaklıkhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073459BIST