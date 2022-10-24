***HUNER*** HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
24.10.2022 10:09
***HUNER*** HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
İnternet Adresi www.hunyenilenebilirenerji.com
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Aks İşletme Yönetimi ve Danışmanlık A.Ş. Elektrik Üretimi 900000 891000 TRY 99 Bağlı Ortaklık
Nrl Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş. Elektrik Üretimi 50000 49950 TRY 99,9 Bağlı Ortaklık
Aton Endüstri Enerji San. ve Tic. A.Ş. Elektrik Üretimi 250000 250000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
H22 Solar Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş. Elektrik Üretimi 50000 49500 TRY 99 Bağlı Ortaklık
H12 Solar Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş. Elektrik Üretimi 50000 50000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
H29 Solar Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş. Elektrik Üretimi 4000000 4000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
H31 Solar Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş. Elektrik Üretimi 50000 49950 TRY 99,9 Bağlı Ortaklık
Eka Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş. Elektrik Üretimi 11500000 11500000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
AQUILA S.R.L. Elektrik Üretimi 10000 10000 EUR 100 Bağlı Ortaklık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073459
BIST
13:343.999
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 21,09
|Açılış
|: 3.983
|
|Önceki Kapanış
|: 3.978
|
4.011
En Düşük
3.979
13:3418,6100
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0271
|Açılış
|: 18,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6378
En Düşük
18,5316
13:3418,3626
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0309
|Açılış
|: 18,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,4498
En Düşük
18,2850
13:34980,89
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -5,44
|Açılış
|: 981,01
|
|Önceki Kapanış
|: 986,33
|
990,34
En Düşük
980,22
BIST En Aktif Hisseler13:32
|TSPOR
|4,95
|276.089.376
|% 10,00
|
|AGYO
|8,36
|23.333.295
|% 10,00
|
|SILVR
|28,60
|26.289.288
|% 10,00
|
|SANEL
|11,66
|6.317.349
|% 10,00
|
|ISGYO
|8,81
|444.400.390
|% 9,99
|
|YEOTK
|47,88
|96.177.738
|% -10,00
|
|GESAN
|142,20
|553.804.670
|% -10,00
|
|AYES
|37,08
|924.315
|% -10,00
|
|ALKA
|39,50
|227.665.255
|% -9,99
|
|PENTA
|63,80
|62.617.506
|% -9,95
|
|THYAO
|101,60
|3.299.790.422
|% 2,11
|
|SASA
|105,50
|1.803.597.496
|% 5,50
|
|SISE
|33,24
|1.798.330.676
|% 2,40
|
|AKBNK
|15,74
|1.569.791.440
|% 1,81
|
|YKBNK
|9,61
|1.487.611.805
|% 2,56
|
|TSKB
|3,12
|893.794.813
|% 7,59
|
|SKBNK
|2,14
|599.797.541
|% 8,08
|
|EKGYO
|4,67
|1.222.446.274
|% 0,86
|
|YKBNK
|9,61
|1.487.611.805
|% 2,56
|
|ISCTR
|9,97
|1.293.757.748
|% 3,21
|
|13:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6073
|18,6110
|% 0,15
|
|Euro
|18,3435
|18,3540
|% 0,12
|
|Sterlin
|21,0147
|21,1201
|% 0,47
|
|Frank
|18,4878
|18,5992
|% -0,09
|
|Riyal
|4,9354
|4,9602
|% 0,06
|
|13:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.640
|1.640
|-9,89
|
|Altın Gr.
|981
|981
|-5,17
|
|Cumhuriyet
|6.591
|6.692
|-46,00
|
|Tam
|6.625
|6.707
|-62,00
|
|Yarım
|3.228
|3.276
|-29,00
|
|Çeyrek
|1.619
|1.639
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|18,80
|18,85
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|11,25
|11,27
|-0,24
|
|B. Petrol
|89,94
|89,94
|-1,27
|