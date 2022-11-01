***HUNER*** HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
01.11.2022 18:11
***HUNER*** HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ORHUN KARTAL Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İnşaat Mühendisi 26.12.2014 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Koray Grubu Şirketler Yönetim Kurulu Üyesi, Kartal Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hayır 67.59 A ve B Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -
ORUÇ BURAK KAVUNCU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 22.04.2022 İcrada Görevli - - Evet 0 0 Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -
İLKER HAKAN KAYHAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 30.12.2021 İcrada Görevli - - Evet - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -
HASAN RECAİ ANBARCI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İnşaat Mühendisi 30.12.2021 İcrada Görevli Değil Yoktur Yoktur Evet - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016030 Değerlendirilmedi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi,Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
YURDAKAN İŞKESEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 22.04.2022 İcrada Görevli Değil - Yoktur. Evet - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016030 Değerlendirilmedi Hayır Denetimden Sorumlu Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075976
BIST
18:054.055
En Yüksek
|Değişim
|: 1,90%
|| 75,71
|Açılış
|: 3.987
|
|Önceki Kapanış
|: 3.979
|
4.100
En Düşük
3.987
18:0518,6223
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0158
|Açılış
|: 18,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6600
|
18,6707
En Düşük
18,5879
18:0518,4008
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0028
|Açılış
|: 18,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4500
|
18,5502
En Düşük
18,3388
18:05983,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 6,86
|Açılış
|: 983,73
|
|Önceki Kapanış
|: 976,87
|
992,14
En Düşük
976,38
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GESAN
|180,40
|330.168.671
|% 10,00
|
|KRGYO
|8,69
|94.494.174
|% 10,00
|
|AKCNS
|48,40
|61.113.948
|% 10,00
|
|VAKKO
|33,88
|5.910.095
|% 10,00
|
|EDATA
|22,24
|75.430.647
|% 9,99
|
|YKSLN
|10,70
|120.527.404
|% -9,93
|
|BRKO
|1,96
|2.098.191
|% -9,68
|
|LIDER
|48,26
|156.294.034
|% -8,94
|
|KRTEK
|25,06
|105.179.034
|% -8,41
|
|VERTU
|32,84
|170.083.803
|% -8,27
|
|THYAO
|102,40
|6.407.381.966
|% 1,09
|
|SASA
|131,50
|4.339.158.378
|% 9,40
|
|ASELS
|33,34
|3.732.058.529
|% 3,48
|
|SISE
|32,98
|3.510.729.698
|% -0,72
|
|AKBNK
|14,55
|3.152.414.613
|% -0,48
|
|EKGYO
|4,51
|2.818.377.282
|% 2,27
|
|ISCTR
|9,38
|2.714.736.618
|% 0,64
|
|YKBNK
|9,25
|2.720.007.473
|% 0,43
|
|AKBNK
|14,55
|3.152.414.613
|% -0,48
|
|TSKB
|2,97
|638.827.291
|% -1,33
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6175
|18,6223
|% 0,08
|
|Euro
|18,3865
|18,4008
|% -0,02
|
|Sterlin
|21,2873
|21,3940
|% 0,13
|
|Frank
|18,5482
|18,6600
|% 0,32
|
|Riyal
|4,9401
|4,9649
|% 0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.644
|1.644
|10,73
|
|Altın Gr.
|985
|985
|7,94
|
|Cumhuriyet
|6.589
|6.689
|18,00
|
|Tam
|6.619
|6.685
|34,00
|
|Yarım
|3.225
|3.268
|19,00
|
|Çeyrek
|1.618
|1.633
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,65
|19,67
|0,49
|
|Gümüş Gr.
|11,77
|11,79
|0,32
|
|B. Petrol
|94,73
|94,73
|1,92
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59MPARK
Yüzde 5.30 oranında artışla 68.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 227, 062 adet işlem
-
17:58ISKPL
Yüzde 9.05 oranında artışla 8.07 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 510, 733 adet işlem
-
17:57GLRYH
Yüzde 5.17 oranında artışla 4.07 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 404, 522 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 71, 57 artarak (% 1.65 ) 4, 402
-
17:56XU100
Endeks 4, 046 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 69 üstünde . İşlem hacmi 74, 422.00 milyon TL de