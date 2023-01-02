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***HUNER*** HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

02.01.2023 11:16
***HUNER*** HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***HUNER*** HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
PAY 21.02.2022 Türkiye BİST YILDIZ PAZAR




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091944


BIST
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uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
14:085.637
Değişim :  2,32% |  127,90
Açılış :  5.568  
Önceki Kapanış :  5.509  
En Yüksek
5.640 En Düşük
5.568
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler14:06
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TUREX 33,00 139.227.889 % 10,00  
KONYA 3.773,00 151.284.331 % 10,00  
ULUSE 258,50 30.313.671 % 10,00  
YBTAS 71.487,70 1.644.160 % 10,00  
BFREN 4.323,00 19.029.846 % 10,00  
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14:06 Alış Satış %  
Dolar 18,7210 18,7276 % 0,14  
Euro 19,9973 20,0266 % 0,00  
Sterlin 22,4942 22,6070 % -0,20  
Frank 20,1767 20,2983 % 0,16  
Riyal 4,9640 4,9889 % 0,07  
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14:06 Alış Satış %  
Altın Ons 1.825 1.827 2,68  
Altın Gr. 1.098 1.100 3,06  
Cumhuriyet 7.402 7.514 33,00  
Tam 7.437 7.497 64,00  
Yarım 3.601 3.661 28,00  
Çeyrek 1.806 1.830 14,00  
Gümüş.Ons 23,94 23,99 0,03  
Gümüş Gr. 14,41 14,44 0,04  
B. Petrol 86,00 86,00 2,54  
Seans Raporu 14:06
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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