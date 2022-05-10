***HUNER*** HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
10.05.2022 23:58
***HUNER*** HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
10/05/2022
Karar Sayısı
32
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Hun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. 31.03.2022 dönemi Finansal Tablolar ve Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029005
BIST
18:052.490
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 24,46
|Açılış
|: 2.478
|
|Önceki Kapanış
|: 2.466
|
2.495
En Düşük
2.478
18:0515,3138
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0675
|Açılış
|: 15,3280
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1350
|
15,3302
En Düşük
15,2421
18:0516,1455
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0630
|Açılış
|: 16,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
|
16,2455
En Düşük
16,0616
18:05905,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 3,40
|Açılış
|: 905,82
|
|Önceki Kapanış
|: 902,42
|
906,78
En Düşük
901,04
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PNLSN
|13,99
|84.324.999
|% 9,98
|
|PKENT
|229,40
|71.317.220
|% 9,97
|
|UFUK
|45,88
|3.281.190
|% 9,97
|
|ACSEL
|46,80
|14.969.442
|% 9,96
|
|IMASM
|24,12
|17.431.645
|% 9,94
|
|GMTAS
|2,97
|29.368.365
|% -10,00
|
|GEDZA
|24,68
|67.025.021
|% -9,99
|
|ETILR
|9,11
|48.369.268
|% -9,98
|
|SELVA
|15,82
|11.340.282
|% -9,96
|
|AKSGY
|2,14
|32.853.481
|% -7,36
|
|SISE
|20,04
|3.456.366.870
|% 4,05
|
|KRDMD
|16,57
|3.318.744.844
|% 1,47
|
|THYAO
|42,20
|2.803.194.200
|% -0,24
|
|EREGL
|34,62
|2.376.127.782
|% 3,28
|
|ASELS
|24,18
|1.949.401.443
|% 1,85
|
|EKGYO
|2,77
|1.620.111.152
|% 3,36
|
|HLGYO
|2,21
|567.206.375
|% 5,24
|
|KRDMD
|16,57
|3.318.744.844
|% 1,47
|
|YKBNK
|4,85
|967.129.222
|% -0,21
|
|DOHOL
|3,84
|719.095.848
|% 4,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,2793
|15,3138
|% 0,44
|
|Euro
|16,1175
|16,1455
|% 0,39
|
|Sterlin
|18,8036
|18,8979
|% 0,31
|
|Frank
|15,3190
|15,4112
|% 0,30
|
|Riyal
|4,0713
|4,0917
|% 0,33
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.839
|0,92
|
|Altın Gr.
|906
|906
|3,76
|
|Cumhuriyet
|6.153
|6.247
|31,00
|
|Tam
|6.129
|6.285
|32,86
|
|Yarım
|2.962
|3.040
|15,90
|
|Çeyrek
|1.486
|1.520
|7,95
|
|Gümüş.Ons
|21,34
|21,37
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|10,49
|10,52
|0,07
|
|B. Petrol
|102
|102
|-0,59
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59RYSAS
Yüzde 5.74 oranında artışla 5.34 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 863, 562 adet işlem
-
17:58IZINV
Yüzde 7.01 oranında artışla 20.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 463, 497 adet işlem
-
17:57PNLSN
Yüzde 9.98 oranında artışla 13.99 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 214, 321 adet işlem
-
17:56LIDFA
Yüzde 9.90 oranında artışla 7.66 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 600, 863 adet işlem
-
17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SISE, SAHOL, KRDMD