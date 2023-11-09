***HUNER*** HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
09.11.2023 18:19
***HUNER*** HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
09/11/2023
Karar Sayısı
36
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Hun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.30.09.2023 dönemi Finansal Tablolarımıza ilişkin Sorumluluk Beyanı ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1216431
BIST
'
17:597.841
En Düşük
|Değişim
|: -0,25%
|| -19,42
|Açılış
|: 7.801
|
|Önceki Kapanış
|: 7.861
|
7.739
En Yüksek
7.886
17:5928,4784
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0276
|Açılış
|: 28,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,5650
|
28,5392
En Düşük
28,3872
17:5930,5149
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0009
|Açılış
|: 30,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,4800
|
30,8304
En Düşük
30,4263
17:591.795,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 12,07
|Açılış
|: 1.795,51
|
|Önceki Kapanış
|: 1.783,45
|
1.799,69
En Düşük
1.776,67
BIST En Aktif Hisseler17:59
|REEDR
|24,42
|1.042.407.409
|% 10,00
|
|IHYAY
|2,97
|27.861.396
|% 10,00
|
|ISATR
|885.780,00
|885.780
|% 10,00
|
|YAPRK
|209,10
|33.739.147
|% 9,99
|
|SNPAM
|134,40
|24.466.579
|% 9,98
|
|KLRHO
|38,70
|105.938.429
|% -10,00
|
|BALAT
|35,46
|4.967.585
|% -10,00
|
|VANGD
|25,20
|7.298.170
|% -10,00
|
|ISBTR
|711.902,50
|4.271.838
|% -10,00
|
|KLNMA
|55,85
|10.832.331
|% -9,99
|
|THYAO
|230,20
|7.728.624.428
|% 0,70
|
|TABGD
|182,50
|5.487.640.753
|% 1,78
|
|ISCTR
|20,06
|4.093.098.122
|% -3,28
|
|PETKM
|21,48
|3.454.836.092
|% 4,88
|
|TUPRS
|150,60
|3.213.823.920
|% 0,20
|
|EKGYO
|6,83
|1.440.881.402
|% -1,59
|
|ISCTR
|20,06
|4.093.098.122
|% -3,28
|
|PETKM
|21,48
|3.454.836.092
|% 4,88
|
|YKBNK
|16,97
|2.648.386.241
|% -0,35
|
|CANTE
|19,10
|3.005.423.788
|% 4,71
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,4495
|28,4784
|% 0,10
|
|Euro
|30,4936
|30,5149
|% 0,00
|
|Sterlin
|34,8070
|34,9816
|% -0,14
|
|Frank
|31,4815
|31,6712
|% -0,09
|
|Riyal
|7,5656
|7,6035
|% 0,06
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,73
|22,75
|% 0,66
|
|Platin
|861,88
|863,52
|% 0,66
|
|Paladyum
|998,93
|1.003,91
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,23
|80,23
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.960,19
|1.960,54
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:59
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17:59BMSTL
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -22, 85 kaybederek (% -0.33 ) 6, 805
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17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PSDTC, SNPAM, ENSRI, BRMEN, SMART, PSDTC, PSDTC, REEDR, KENT, PSDTC
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17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : MARKA, MRSHL, KLNMA, VANGD
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17:58
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