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***HUNER*** HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

24.02.2022 13:15
***HUNER*** HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri


***HUNER*** HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.02.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 04.01.2022 tarih 2022/08 sayılı toplantısında Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde
Yönetim Kurulu Komite Üyelikleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir
Yönetim Kurulu, Denetimden Sorumlu Komitesi başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Özgür MUNGAN'ın ve komite üyeliğine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Recai ANBARCI'nın seçilmelerine,
Yönetim Kurulu, Kurumsal Yönetim Komitesi başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Özgür MUNGAN'ın, komite üyeliklerine ise Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Recai ANBARCI'nın ve Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Dilara KARTAL'ın seçilmelerine,
Yönetim Kurulu, Riskin Erken Saptanması Komitesi başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Recai ANBARCI'nın ve komite üyeliğine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Özgür MUNGAN'ın seçilmelerine,
Yönetim Kurulu tarafından kurulan, Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin görev ve çalışma esaslarının ekteki gibi belirlenmesine,
Oybirliğiyle karar verilmiştir.
              
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine saygılarımızla sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004011


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