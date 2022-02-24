***HUNER*** HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***HUNER*** HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23.02.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 04.01.2022 tarih 2022/08 sayılı toplantısında Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesindeYönetim Kurulu Komite Üyelikleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştirYönetim Kurulu, Denetimden Sorumlu Komitesi başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Özgür MUNGAN'ın ve komite üyeliğine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Recai ANBARCI'nın seçilmelerine,Yönetim Kurulu, Kurumsal Yönetim Komitesi başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Özgür MUNGAN'ın, komite üyeliklerine ise Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Recai ANBARCI'nın ve Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Dilara KARTAL'ın seçilmelerine,Yönetim Kurulu, Riskin Erken Saptanması Komitesi başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Recai ANBARCI'nın ve komite üyeliğine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Özgür MUNGAN'ın seçilmelerine,Yönetim Kurulu tarafından kurulan, Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin görev ve çalışma esaslarının ekteki gibi belirlenmesine,Oybirliğiyle karar verilmiştir.Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine saygılarımızla sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004011BIST