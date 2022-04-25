***HUNER*** HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***HUNER*** HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24.02.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 25.04.2022 tarih ve 2022/31 sayılı kararı ileSermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde Yönetim Kurulu Komite Üyelikleri aşağıdaki şekilde güncellenmiştirDenetimden Sorumlu Komitesi Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Hasan Recai Anbarcı'nın ve Komite Üyeliği'ne ise Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Yurdakan İşkesen'in seçilmelerine, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Recai Anbarcı'nın, Komite Üyeliği'ne ise Yurdakan İşkesen'nin ve Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Dilara KARTAL'ın seçilmelerine, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Yurdakan İşkesen 'nin Komite Üyeliği'ne ise Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Recai Anbarcı'nın seçilmelerine,toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine saygılarımızla sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023474BIST