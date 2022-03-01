***HUNER*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
01.03.2022 10:10
***HUNER*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler HUNER
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Ümit Gümüş tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005653
BIST
11:271.984
En Yüksek
|Değişim
|: 1,93%
|| 37,59
|Açılış
|: 1.969
|
|Önceki Kapanış
|: 1.946
|
1.990
En Düşük
1.969
11:2713,8816
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0370
|Açılış
|: 13,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8200
|
13,9065
En Düşük
13,7651
11:2715,6104
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0386
|Açılış
|: 15,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4800
|
15,6691
En Düşük
15,4520
11:27852,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 1,43
|Açılış
|: 852,02
|
|Önceki Kapanış
|: 850,58
|
854,18
En Düşük
844,05
BIST En Aktif Hisseler11:27
|HUBVC
|9,13
|2.886.349
|% 10,00
|
|UFUK
|18,31
|271.720
|% 9,97
|
|EDATA
|24,30
|16.936.629
|% 9,95
|
|KONKA
|10,08
|22.555.639
|% 9,92
|
|DIRIT
|3,92
|224.679
|% 9,80
|
|KARYE
|17,31
|44.716.557
|% -9,80
|
|LIDFA
|3,81
|26.480
|% -7,52
|
|EMNIS
|21,52
|45.278
|% -4,36
|
|PKENT
|366,30
|6.619.754
|% -4,01
|
|SUMAS
|74,20
|3.710
|% -3,64
|
|THYAO
|26,32
|978.330.942
|% 2,73
|
|EREGL
|32,22
|841.764.728
|% 3,67
|
|GARAN
|11,53
|768.646.075
|% 4,06
|
|ASELS
|22,96
|530.843.501
|% 3,24
|
|KRDMD
|12,00
|502.886.054
|% 2,30
|
|YKBNK
|3,71
|487.971.859
|% 3,63
|
|HUNER
|2,87
|273.111.627
|% 1,06
|
|GARAN
|11,53
|768.646.075
|% 4,06
|
|AKBNK
|7,20
|366.211.175
|% 2,42
|
|KRDMD
|12,00
|502.886.054
|% 2,30
|
|11:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8691
|13,8816
|% 0,27
|
|Euro
|15,5640
|15,6104
|% 0,25
|
|Sterlin
|18,5797
|18,6728
|% 0,26
|
|Frank
|15,1044
|15,1954
|% 0,37
|
|Riyal
|3,6902
|3,7087
|% 0,21
|
|11:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.911
|1.912
|1,48
|
|Altın Gr.
|853
|853
|2,47
|
|Cumhuriyet
|5.660
|5.745
|43,00
|
|Tam
|5.633
|5.775
|43,48
|
|Yarım
|2.722
|2.794
|21,03
|
|Çeyrek
|1.366
|1.397
|10,52
|
|Gümüş.Ons
|24,43
|24,45
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|10,92
|10,93
|0,02
|
|B. Petrol
|100
|100
|2,12
|
Seans Raporu
11:27
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11:42BERA
Yüzde 6.85 oranında artışla 8.74 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 891, 837 adet işlem
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11:41TURSG
Yüzde 5.52 oranında artışla 4.59 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 288, 517 adet işlem
-
11:40BNTAS
Yüzde 5.17 oranında artışla 2.85 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 270, 170 adet işlem
-
11:39
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TUPRS, FROTO, TCELL
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11:39
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GARAN, YKBNK, EREGL