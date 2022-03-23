***HUNER*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
23.03.2022 12:18
***HUNER*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler HUNER
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Ümit Gümüş tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012201
BIST
15:532.181
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -7,53
|Açılış
|: 2.195
|
|Önceki Kapanış
|: 2.189
|
2.204
En Düşük
2.170
15:5314,8501
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0278
|Açılış
|: 14,8380
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8280
|
14,8502
En Düşük
14,7784
15:5316,3314
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0277
|Açılış
|: 16,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3600
|
16,3846
En Düşük
16,2858
15:53920,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 4,04
|Açılış
|: 920,16
|
|Önceki Kapanış
|: 916,12
|
923,20
En Düşük
912,76
BIST En Aktif Hisseler15:51
|ENSRI
|16,94
|36.259.896
|% 10,00
|
|NETAS
|17,93
|24.166.931
|% 10,00
|
|GZNMI
|38,34
|34.576.114
|% 9,98
|
|KUTPO
|46,56
|104.051.405
|% 9,97
|
|ISYAT
|4,13
|80.805.793
|% 9,26
|
|PKENT
|258,20
|65.553.157
|% -9,97
|
|DOHOL
|3,34
|940.186.793
|% -8,24
|
|SERVE
|13,68
|1.169.266
|% -7,25
|
|MAALT
|269,00
|67.634.671
|% -6,56
|
|AYCES
|68,00
|7.727.984
|% -6,14
|
|GARAN
|12,12
|2.946.476.093
|% 1,59
|
|THYAO
|28,36
|1.723.415.107
|% -0,56
|
|KRDMD
|15,21
|1.234.666.287
|% -0,33
|
|HEKTS
|18,33
|1.057.642.253
|% 5,77
|
|EREGL
|33,36
|1.007.968.158
|% -1,30
|
|DOHOL
|3,34
|940.186.793
|% -8,24
|
|GARAN
|12,12
|2.946.476.093
|% 1,59
|
|EKGYO
|2,34
|366.095.217
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,05
|578.888.668
|% -1,22
|
|ODAS
|1,61
|220.638.658
|% -2,42
|
|15:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8452
|14,8477
|% 0,17
|
|Euro
|16,3178
|16,3288
|% -0,19
|
|Sterlin
|19,5377
|19,6357
|% -0,35
|
|Frank
|15,8346
|15,9300
|% 0,01
|
|Riyal
|3,9473
|3,9671
|% 0,15
|
|15:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.928
|1.928
|6,18
|
|Altın Gr.
|919
|919
|3,33
|
|Cumhuriyet
|6.091
|6.199
|36,00
|
|Tam
|6.067
|6.218
|35,34
|
|Yarım
|2.932
|3.008
|17,10
|
|Çeyrek
|1.471
|1.504
|8,54
|
|Gümüş.Ons
|24,94
|24,97
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,89
|11,90
|0,08
|
|B. Petrol
|119
|119
|3,80
|
Seans Raporu
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