***HUNER*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
01.04.2022 16:49
***HUNER*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler HUNER
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Ümit Gümüş tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015074
BIST
17:492.251
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 17,89
|Açılış
|: 2.239
|
|Önceki Kapanış
|: 2.233
|
2.255
En Düşük
2.230
17:4914,6944
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0228
|Açılış
|: 14,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6680
|
14,7026
En Düşük
14,6377
17:4916,2170
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0330
|Açılış
|: 16,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2300
|
16,2783
En Düşük
16,2036
17:49909,77
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -3,96
|Açılış
|: 909,77
|
|Önceki Kapanış
|: 913,73
|
915,20
En Düşük
906,49
BIST En Aktif Hisseler17:47
|ULUSE
|124,60
|4.396.386
|% 9,97
|
|DAPGM
|20,52
|131.491.134
|% 9,91
|
|GRNYO
|2,34
|2.994.856
|% 9,86
|
|ISFIN
|3,78
|556.390.323
|% 8,00
|
|KARSN
|5,93
|1.386.197.640
|% 7,82
|
|ISKUR
|874.796,80
|3.499.187
|% -10,00
|
|PENTA
|341,90
|88.198.785
|% -8,78
|
|AKFGY
|3,12
|28.492.520
|% -6,02
|
|ITTFH
|1,37
|58.255.040
|% -5,52
|
|ETILR
|8,96
|5.044.581
|% -5,08
|
|GARAN
|12,49
|5.545.784.190
|% 2,38
|
|THYAO
|32,66
|2.970.000.692
|% 1,24
|
|PETKM
|9,40
|2.473.351.966
|% 4,10
|
|KRDMD
|15,52
|2.311.910.170
|% 1,44
|
|TUPRS
|226,30
|2.107.833.009
|% 5,55
|
|GARAN
|12,49
|5.545.784.190
|% 2,38
|
|AKBNK
|7,32
|2.045.422.441
|% 0,83
|
|PETKM
|9,40
|2.473.351.966
|% 4,10
|
|YKBNK
|4,12
|1.071.649.532
|% 0,98
|
|KARSN
|5,93
|1.386.197.640
|% 7,82
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6872
|14,6956
|% 0,16
|
|Euro
|16,2183
|16,2286
|% -0,13
|
|Sterlin
|19,1816
|19,2778
|% -0,21
|
|Frank
|15,7796
|15,8747
|% -0,33
|
|Riyal
|3,9044
|3,9240
|% 0,16
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.924
|1.924
|-12,99
|
|Altın Gr.
|910
|910
|-4,01
|
|Cumhuriyet
|6.037
|6.128
|-31,00
|
|Tam
|6.008
|6.157
|-29,06
|
|Yarım
|2.904
|2.979
|-14,05
|
|Çeyrek
|1.456
|1.489
|-7,02
|
|Gümüş.Ons
|24,65
|24,67
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,64
|11,66
|-0,04
|
|B. Petrol
|105
|105
|0,05
|