***HUNER*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
23.09.2022 09:13
***HUNER*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler HUNER
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Orhun Kartal tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064778
BIST
18:053.295
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 3.247
|
|Önceki Kapanış
|: 3.295
|
3.320
En Düşük
3.237
18:0518,3921
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0735
|Açılış
|: 18,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4550
|
18,3921
En Düşük
18,3035
18:0518,0797
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0384
|Açılış
|: 18,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2700
|
18,0936
En Düşük
18,0164
18:05988,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 4,33
|Açılış
|: 988,22
|
|Önceki Kapanış
|: 983,89
|
988,53
En Düşük
983,62
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ACSEL
|50,25
|15.084.803
|% 0,00
|
|ADEL
|32,28
|6.119.912
|% 0,00
|
|ADESE
|1,06
|50.861.468
|% 0,00
|
|AGHOL
|84,70
|87.300.740
|% 0,00
|
|AGESA
|26,70
|31.656.519
|% 0,00
|
|ACSEL
|50,25
|15.084.803
|% 0,00
|
|ADEL
|32,28
|6.119.912
|% 0,00
|
|ADESE
|1,06
|50.861.468
|% 0,00
|
|AGHOL
|84,70
|87.300.740
|% 0,00
|
|AGESA
|26,70
|31.656.519
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,03
|3.467.332.347
|% 0,00
|
|SISE
|27,52
|3.363.000.511
|% 0,00
|
|YKBNK
|7,14
|2.663.317.352
|% 0,00
|
|AKBNK
|11,62
|2.607.534.409
|% 0,00
|
|SASA
|58,05
|2.479.659.821
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,03
|3.467.332.347
|% 0,00
|
|YKBNK
|7,14
|2.663.317.352
|% 0,00
|
|ZOREN
|4,24
|1.411.726.936
|% 0,00
|
|ISCTR
|8,15
|2.296.628.921
|% 0,00
|
|HALKB
|7,80
|1.828.369.193
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3675
|18,3921
|% 0,40
|
|Euro
|18,0608
|18,0797
|% 0,21
|
|Sterlin
|20,5813
|20,6845
|% 0,17
|
|Frank
|18,7059
|18,8186
|% 0,24
|
|Riyal
|4,8663
|4,8907
|% 0,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.674
|1.674
|2,38
|
|Altın Gr.
|988
|988
|4,33
|
|Cumhuriyet
|6.636
|6.736
|-23,00
|
|Tam
|6.676
|6.781
|19,00
|
|Yarım
|3.253
|3.310
|9,00
|
|Çeyrek
|1.631
|1.654
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,66
|19,70
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,61
|11,64
|0,06
|
|B. Petrol
|90,43
|90,43
|-0,03
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59KARYE
Yüzde 8.88 oranında artışla 18.64 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 689, 780 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 54, 79 artarak (% 1.56 ) 3, 575
-
17:57XU100
Endeks 3, 289 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 35 üstünde . İşlem hacmi 57, 800.00 milyon TL de
-
17:57KONKA
Yüzde 8.26 oranında artışla 31.20 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 585, 420 adet işlem
-
17:54HUNER
Yüzde 8.19 oranında artışla 4.49 lira fiyatla işlem gören hissede 89, 478, 271 adet işlem