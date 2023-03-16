***HUNER*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
16.03.2023 17:34
***HUNER*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler HUNER
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Orhun Kartal tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125595
BIST
18:055.230
En Yüksek
|Değişim
|: 2,11%
|| 108,01
|Açılış
|: 5.155
|
|Önceki Kapanış
|: 5.122
|
5.231
En Düşük
5.130
18:0519,0015
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0099
|Açılış
|: 19,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2130
|
19,2238
En Düşük
18,7926
18:0520,1953
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,1094
|Açılış
|: 20,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2400
|
20,4436
En Düşük
19,9009
18:051.171,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,12
|Açılış
|: 1.171,51
|
|Önceki Kapanış
|: 1.171,39
|
1.184,66
En Düşük
1.158,08
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AZTEK
|24,86
|78.090.123
|% 10,00
|
|MARKA
|11,77
|14.429.423
|% 10,00
|
|TBORG
|37,62
|2.532.842
|% 10,00
|
|BRKVY
|27,06
|41.475.107
|% 10,00
|
|GOKNR
|19,48
|1.251.913.382
|% 9,99
|
|PENTA
|23,30
|685.053.088
|% -8,84
|
|IDEAS
|29,24
|43.889.419
|% -7,47
|
|ALCTL
|67,55
|82.520.735
|% -6,31
|
|RAYSG
|19,39
|11.191.407
|% -5,41
|
|KLRHO
|18,85
|29.690.680
|% -4,46
|
|ASTOR
|59,00
|5.373.690.573
|% 9,97
|
|ISCTR
|14,70
|4.878.026.509
|% 0,55
|
|SASA
|115,50
|3.761.014.860
|% 1,05
|
|EREGL
|39,72
|3.689.293.061
|% 2,95
|
|THYAO
|132,20
|3.086.606.955
|% 0,99
|
|ISCTR
|14,70
|4.878.026.509
|% 0,55
|
|YKBNK
|11,36
|2.109.807.511
|% 2,16
|
|EKGYO
|7,21
|1.297.511.944
|% 0,00
|
|AKBNK
|18,88
|2.223.782.807
|% 1,51
|
|KRDMD
|20,08
|2.003.698.820
|% 1,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9939
|19,0015
|% 0,05
|
|Euro
|20,1703
|20,1856
|% 0,50
|
|Sterlin
|22,9314
|23,0464
|% 0,46
|
|Frank
|20,3344
|20,4569
|% 0,35
|
|Riyal
|5,0409
|5,0662
|% -0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.918
|1.918
|-0,79
|
|Altın Gr.
|1.171
|1.171
|-0,11
|
|Cumhuriyet
|7.889
|8.008
|3,00
|
|Tam
|7.874
|7.971
|6,00
|
|Yarım
|3.860
|3.900
|2,00
|
|Çeyrek
|1.930
|1.950
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|21,51
|21,53
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|13,14
|13,16
|-0,15
|
|B. Petrol
|74,00
|74,00
|0,31
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU100
Endeks 5, 174 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 02 üstünde . İşlem hacmi 55, 689.00 milyon TL de
-
17:59GOKNR
Yüzde 9.99 oranında artışla 19.48 lira fiyatla işlem gören hissede 63, 963, 850 adet işlem
-
17:58GESAN
Yüzde 7.30 oranında artışla 265.90 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 888, 273 adet işlem
-
17:57OZSUB
Yüzde 8.73 oranında artışla 17.81 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 916, 033 adet işlem
-
17:56BIMAS
Yüzde 4.59 oranında artışla 143.50 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 263, 843 adet işlem