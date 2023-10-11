***HUNER*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
11.10.2023 09:10
***HUNER*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler HUNER
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Orhun Kartal tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1204015
BIST
'
12:518.407
En Düşük
|Değişim
|: -0,43%
|| -36,14
|Açılış
|: 8.482
|
|Önceki Kapanış
|: 8.443
|
8.390
En Yüksek
8.519
12:5127,7381
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0213
|Açılış
|: 27,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 27,8500
|
27,8717
En Düşük
27,6473
12:5129,4437
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0128
|Açılış
|: 29,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5000
|
29,5803
En Düşük
29,3791
12:511.667,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 9,77
|Açılış
|: 1.667,54
|
|Önceki Kapanış
|: 1.657,77
|
1.668,51
En Düşük
1.653,88
BIST En Aktif Hisseler12:49
|ACSEL
|117,70
|74.345.833
|% 10,00
|
|SUMAS
|253,00
|286.902
|% 10,00
|
|MRSHL
|1.120,60
|165.524.127
|% 9,99
|
|FMIZP
|282,90
|169.395.331
|% 9,99
|
|KSTUR
|862,10
|1.265.563
|% 9,99
|
|TARKM
|570,00
|29.626.890
|% -9,60
|
|OZGYO
|6,66
|85.080.116
|% -9,26
|
|ULAS
|18,70
|6.417.114
|% -8,96
|
|IHAAS
|20,38
|300.806.013
|% -8,69
|
|ARENA
|30,32
|107.204.611
|% -6,88
|
|THYAO
|232,10
|2.809.028.510
|% -2,52
|
|DMRGD
|22,62
|2.607.957.790
|% 3,29
|
|PETKM
|24,44
|2.382.484.287
|% -0,81
|
|ISCTR
|25,56
|2.254.027.099
|% 2,98
|
|YKBNK
|19,59
|2.227.768.944
|% 1,93
|
|ZOREN
|6,30
|1.093.310.789
|% -1,41
|
|ODAS
|13,99
|1.800.900.414
|% 2,49
|
|EKGYO
|8,27
|961.241.512
|% -1,55
|
|YKBNK
|19,59
|2.227.768.944
|% 1,93
|
|DMRGD
|22,62
|2.607.957.790
|% 3,29
|
|12:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,7246
|27,7417
|% 0,09
|
|Euro
|29,4288
|29,4392
|% 0,03
|
|Sterlin
|33,9549
|34,1252
|% 0,03
|
|Frank
|30,5952
|30,7795
|% 0,29
|
|Riyal
|7,3717
|7,4087
|% 0,08
|
|12:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.871
|1.871
|10,28
|
|Altın Gr.
|1.668
|1.668
|10,41
|
|Cumhuriyet
|11.574
|11.749
|69,00
|
|Tam
|11.336
|11.415
|19,00
|
|Yarım
|5.686
|5.730
|15,00
|
|Çeyrek
|2.834
|2.865
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|22,07
|22,11
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|19,72
|19,73
|0,27
|
|B. Petrol
|87,33
|87,33
|-0,32
|