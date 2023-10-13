***HUNER*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
13.10.2023 08:56
***HUNER*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler HUNER
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Orhun Kartal tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1205587
BIST
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11:278.156
En Düşük
|Değişim
|: -1,25%
|| -103,39
|Açılış
|: 8.242
|
|Önceki Kapanış
|: 8.259
|
8.127
En Yüksek
8.242
11:2727,8026
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0769
|Açılış
|: 27,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 27,7900
|
27,8897
En Düşük
27,6781
11:2729,3703
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0996
|Açılış
|: 29,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3000
|
29,4513
En Düşük
29,1779
11:271.684,18
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 17,81
|Açılış
|: 1.684,39
|
|Önceki Kapanış
|: 1.666,37
|
1.684,94
En Düşük
1.663,40
BIST En Aktif Hisseler11:25
|BMSTL
|53,90
|45.714.504
|% 10,00
|
|MRSHL
|1.355,80
|200.824.851
|% 10,00
|
|MAALT
|901,30
|41.426.704
|% 10,00
|
|CMBTN
|1.208,70
|41.140.655
|% 9,99
|
|VERUS
|235,90
|21.195.778
|% 9,98
|
|CASA
|147,50
|6.789.425
|% -9,95
|
|TETMT
|2.115,00
|949.635
|% -9,54
|
|ENSRI
|35,04
|192.521.507
|% -9,46
|
|MIATK
|490,00
|24.965.990
|% -9,26
|
|IHAAS
|16,49
|135.118.157
|% -8,84
|
|THYAO
|221,40
|1.920.027.696
|% -1,64
|
|BRSAN
|967,00
|1.890.813.466
|% -2,16
|
|ASELS
|43,38
|1.378.386.135
|% 0,65
|
|YKBNK
|18,88
|1.350.420.433
|% -2,48
|
|TUPRS
|146,20
|1.213.742.444
|% -0,68
|
|ZOREN
|6,36
|726.899.210
|% 0,47
|
|YKBNK
|18,88
|1.350.420.433
|% -2,48
|
|EKGYO
|7,78
|544.421.896
|% -1,89
|
|ODAS
|13,43
|775.271.117
|% -0,74
|
|KATMR
|2,97
|124.543.905
|% -0,34
|
|11:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,7949
|27,8018
|% 0,27
|
|Euro
|29,3668
|29,3762
|% 0,36
|
|Sterlin
|33,8418
|34,0116
|% 0,54
|
|Frank
|30,5349
|30,7189
|% 0,44
|
|Riyal
|7,3885
|7,4255
|% 0,24
|
|11:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.883
|1.883
|14,31
|
|Altın Gr.
|1.683
|1.683
|16,60
|
|Cumhuriyet
|11.610
|11.786
|20,00
|
|Tam
|11.390
|11.489
|62,00
|
|Yarım
|5.713
|5.767
|32,00
|
|Çeyrek
|2.848
|2.883
|15,00
|
|Gümüş.Ons
|22,12
|22,15
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|19,78
|19,80
|0,32
|
|B. Petrol
|87,95
|87,95
|1,95
|
Seans Raporu
11:25
daha fazla
-
11:40DMRGD
Yüzde -6.94 oranında düşüşle 17.69 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 378, 361 adet işlem
-
11:39ALCAR
Yüzde -5.25 oranında düşüşle 1, 072.00 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 381 adet işlem
-
11:38OZKGY
Yüzde -4.93 oranında düşüşle 10.81 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 070, 699 adet işlem
-
11:38OZKGY
Yüzde -4.93 oranında düşüşle 10.81 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 070, 699 adet işlem
-
11:37XU100
Endeks 8, 138 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 46 altında . İşlem hacmi 30, 208.00 milyon TL de