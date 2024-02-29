***HUNER* *PNLSN* *DAPGM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik
29.02.2024 11:57
***HUNER******PNLSN******DAPGM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )
İlgili Şirketler [DAPGM, HUNER, PNLSN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Açıklamalar
BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri Kural Seti 8.19 maddesi uyarınca, 01.03.2024 tarihinden itibaren BIST Halka Arz Endeksi kapsamında aşağıdaki değişiklikler yapılacaktır.
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Pay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihi
DAP GAYRIMENKUL XHARZ 01/03/2024
HUN YENILENEBILIR ENERJI XHARZ 01/03/2024
PANELSAN CATI CEPHE XHARZ 01/03/2024
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252925
BIST