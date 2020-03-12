***HURGZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.03.2020 11:31
***HURGZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HURGZ.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827376
BIST
11:2197.435
En Yüksek
|Değişim
|: -3,50%
|| -3.531,01
|Açılış
|: 98.448
|
|Önceki Kapanış
|: 100.966
|
99.027
En Düşük
97.299
11:216,2375
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0272
|Açılış
|: 6,2310
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1950
|
6,2379
En Düşük
6,2064
11:217,0259
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0242
|Açılış
|: 7,0350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0040
|
7,0610
En Düşük
6,9909
11:21329,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 2,74
|Açılış
|: 329,40
|
|Önceki Kapanış
|: 326,66
|
329,74
En Düşük
325,80
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|2,76
|28.266.336
|% 20,00
|
|ECILC
|4,73
|181.984.596
|% 18,55
|
|DEVA
|11,59
|94.331.773
|% 16,60
|
|SELEC
|8,59
|69.303.233
|% 16,40
|
|VKING
|3,91
|6.947.221
|% 15,00
|
|RYSAS
|4,59
|17.353.695
|% -19,33
|
|HUBVC
|16,26
|18.985.010
|% -18,70
|
|RYGYO
|4,34
|9.411.938
|% -18,57
|
|TSPOR
|3,57
|75.616.852
|% -16,98
|
|SMART
|5,26
|4.440.166
|% -16,90
|
|THYAO
|8,97
|233.627.339
|% -6,66
|
|ASELS
|24,80
|221.051.987
|% -5,20
|
|ECILC
|4,73
|181.984.596
|% 18,55
|
|MGROS
|23,86
|118.319.043
|% 3,83
|
|GARAN
|9,08
|95.608.695
|% -5,22
|
|IHLGM
|0,99
|67.650.871
|% -11,61
|
|ODAS
|1,40
|70.881.649
|% -13,04
|
|ADESE
|1,30
|56.627.439
|% -1,52
|
|ECILC
|4,73
|181.984.596
|% 18,55
|
|CEMAS
|0,82
|31.706.304
|% -10,87
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9606
|8,0005
|% 0,27
|
|Frank
|6,6435
|6,6835
|% 0,74
|
|Riyal
|1,6545
|1,6628
|% 0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.642
|1.643
|7,47
|
|Altın Gr.
|329
|330
|2,88
|
|Cumhuriyet
|2.185
|2.205
|-18,00
|
|Tam
|2.180
|2.234
|24,60
|
|Yarım
|1.054
|1.081
|11,90
|
|Çeyrek
|528
|540
|5,95
|
|Gümüş.Ons
|16,69
|16,71
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,36
|0,01
|
|B. Petrol
|34,26
|34,26
|-1,53
|