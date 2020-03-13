***HURGZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.03.2020 17:17
***HURGZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HURGZ.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828853
BIST
17:1495.886
En Yüksek
|Değişim
|: 2,40%
|| 2.246,89
|Açılış
|: 93.658
|
|Önceki Kapanış
|: 93.640
|
98.856
En Düşük
91.644
17:146,3069
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0104
|Açılış
|: 6,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2810
|
6,3215
En Düşük
6,2512
17:147,0082
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -0,0647
|Açılış
|: 7,0030
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0020
|
7,0917
En Düşük
6,9783
17:14319,66
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,70
|Açılış
|: 319,66
|
|Önceki Kapanış
|: 320,36
|
323,46
En Düşük
315,15
BIST En Aktif Hisseler
|CLEBI
|68,20
|4.140.738
|% 10,00
|
|CELHA
|5,72
|587.740
|% 10,00
|
|QNBFB
|37,56
|1.658.905
|% 9,95
|
|PEKGY
|1,99
|5.396.480
|% 9,94
|
|DITAS
|7,86
|501.282
|% 9,93
|
|AKGRT
|5,29
|8.759.049
|% -11,54
|
|YBTAS
|3.953,60
|106.747
|% -10,00
|
|KSTUR
|22,02
|9.514
|% -9,98
|
|YONGA
|9,48
|20.268
|% -9,97
|
|BRKSN
|2,26
|3.180.904
|% -9,96
|
|ASELS
|25,40
|1.194.318.397
|% 4,27
|
|THYAO
|9,04
|1.048.683.908
|% 6,60
|
|GARAN
|9,14
|593.651.312
|% 4,58
|
|KRDMD
|2,04
|383.094.706
|% 2,00
|
|EREGL
|8,16
|366.662.067
|% 0,12
|
|ODAS
|1,35
|311.130.755
|% 2,27
|
|IHLGM
|0,93
|172.606.141
|% 3,33
|
|KRDMD
|2,04
|383.094.706
|% 2,00
|
|YKBNK
|2,22
|324.974.899
|% 4,23
|
|EKGYO
|1,19
|168.773.401
|% 3,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8665
|7,9059
|% -0,56
|
|Frank
|6,6125
|6,6523
|% -0,76
|
|Riyal
|1,6758
|1,6842
|% -0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.574
|1.575
|-2,06
|
|Altın Gr.
|320
|320
|-0,49
|
|Cumhuriyet
|2.130
|2.162
|10,00
|
|Tam
|2.116
|2.168
|0,57
|
|Yarım
|1.023
|1.049
|0,27
|
|Çeyrek
|513
|524
|0,14
|
|Gümüş.Ons
|15,31
|15,33
|-0,50
|
|Gümüş Gr.
|3,12
|3,13
|-0,09
|
|B. Petrol
|34,05
|34,05
|0,83
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