***HURGZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.04.2021 16:39
***HURGZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HURGZ.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928529
BIST
16:381.406
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -3,04
|Açılış
|: 1.410
|
|Önceki Kapanış
|: 1.409
|
1.419
En Düşük
1.398
16:388,0946
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0239
|Açılış
|: 8,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0900
|
8,1571
En Düşük
8,0064
16:389,7120
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0294
|Açılış
|: 9,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6550
|
9,7728
En Düşük
9,6004
16:38456,23
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 5,90
|Açılış
|: 456,23
|
|Önceki Kapanış
|: 450,33
|
458,00
En Düşük
449,68
BIST En Aktif Hisseler16:36
|TRGYO
|3,85
|272.080.672
|% 10,00
|
|CEOEM
|6,94
|78.835.174
|% 9,98
|
|BTCIM
|13,73
|8.221.400
|% 9,93
|
|ANHYT
|9,58
|25.106.740
|% 9,24
|
|BRKO
|1,54
|1.115.252
|% 8,45
|
|ITTFH
|2,34
|162.449.970
|% -10,00
|
|SNKRN
|34,20
|871.334
|% -10,00
|
|TUREX
|17,38
|500.097.992
|% -9,99
|
|TKURU
|298,30
|1.572.041
|% -9,99
|
|KRTEK
|14,63
|11.313.573
|% -9,97
|
|GARAN
|7,27
|4.881.239.295
|% 4,01
|
|EREGL
|18,30
|1.393.067.578
|% 4,45
|
|KRDMD
|7,70
|1.123.139.315
|% 4,05
|
|MTRKS
|52,80
|1.102.479.740
|% -3,12
|
|SASA
|46,22
|1.099.897.410
|% -0,69
|
|GARAN
|7,27
|4.881.239.295
|% 4,01
|
|YKBNK
|2,18
|1.082.093.744
|% 1,40
|
|TSKB
|1,33
|227.228.896
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,02
|819.900.025
|% 1,62
|
|EKGYO
|1,85
|283.874.840
|% -1,07
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0892
|8,0907
|% 0,25
|
|Euro
|9,6985
|9,7086
|% 0,27
|
|Sterlin
|11,1211
|11,1768
|% 0,39
|
|Frank
|8,7321
|8,7847
|% 0,33
|
|Riyal
|2,1502
|2,1610
|% 0,28
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.753
|1.753
|16,36
|
|Altın Gr.
|455
|455
|4,54
|
|Cumhuriyet
|3.004
|3.050
|8,00
|
|Tam
|2.989
|3.066
|6,69
|
|Yarım
|1.445
|1.483
|3,24
|
|Çeyrek
|725
|742
|1,62
|
|Gümüş.Ons
|25,69
|25,72
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|6,65
|6,66
|0,06
|
|B. Petrol
|66,38
|66,38
|-0,20
|
Seans Raporu
16:36
daha fazla
-
16:48EMKEL
Yüzde 6.73 oranında artışla 2.22 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 883, 408 adet işlem
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16:47EREGL
Yüzde 4.45 oranında artışla 18.30 lira fiyatla işlem gören hissede 77, 409, 204 adet işlem
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16:46XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 43 artarak (% 0.85 ) 1, 469
-
16:44ANHYT
Yüzde 9.46 oranında artışla 9.60 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 443, 128 adet işlem
-
16:43KRDMD
Yüzde 4.05 oranında artışla 7.70 lira fiyatla işlem gören hissede 146, 758, 628 adet işlem