***HURGZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.07.2021 10:55
***HURGZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HURGZ.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951976
BIST
11:071.346
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -3,36
|Açılış
|: 1.348
|
|Önceki Kapanış
|: 1.349
|
1.349
En Düşük
1.342
11:078,5724
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0201
|Açılış
|: 8,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5850
|
8,5770
En Düşük
8,5413
11:0710,1092
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0033
|Açılış
|: 10,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0950
|
10,1319
En Düşük
10,0795
11:07495,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 1,03
|Açılış
|: 495,35
|
|Önceki Kapanış
|: 494,32
|
496,36
En Düşük
493,54
BIST En Aktif Hisseler11:07
|IDGYO
|2,32
|13.542.194
|% 9,95
|
|EDIP
|5,56
|55.822.075
|% 9,88
|
|DIRIT
|3,72
|147.554
|% 9,73
|
|YAYLA
|5,32
|124.206.937
|% 9,24
|
|AVHOL
|5,72
|7.796.067
|% 8,95
|
|ORMA
|26,00
|11.960
|% -5,80
|
|SANFM
|19,70
|1.607.241
|% -5,11
|
|DERHL
|4,44
|6.526.259
|% -4,72
|
|AVOD
|5,42
|2.655.062
|% -4,07
|
|YESIL
|2,29
|11.035.821
|% -3,78
|
|THYAO
|12,31
|196.244.948
|% 0,00
|
|GARAN
|8,14
|150.846.362
|% -0,12
|
|PETKM
|5,36
|150.636.554
|% -1,11
|
|YAYLA
|5,32
|124.206.937
|% 9,24
|
|KRDMD
|7,32
|117.426.829
|% -1,21
|
|YKBNK
|2,24
|95.709.213
|% -0,88
|
|PEKGY
|1,01
|36.501.660
|% 1,00
|
|PETKM
|5,36
|150.636.554
|% -1,11
|
|EKGYO
|1,80
|47.098.136
|% -0,55
|
|YAYLA
|5,32
|124.206.937
|% 9,24
|
|11:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5690
|8,5724
|% 0,24
|
|Euro
|10,0909
|10,1092
|% 0,03
|
|Sterlin
|11,7788
|11,8378
|% -0,04
|
|Frank
|9,3007
|9,3568
|% -0,00
|
|Riyal
|2,2778
|2,2892
|% 0,19
|
|11:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.795
|-2,25
|
|Altın Gr.
|495
|495
|1,08
|
|Cumhuriyet
|3.290
|3.339
|-8,00
|
|Tam
|3.270
|3.352
|-14,94
|
|Yarım
|1.580
|1.622
|-7,23
|
|Çeyrek
|793
|811
|-3,61
|
|Gümüş.Ons
|25,06
|25,10
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,93
|6,94
|0,01
|
|B. Petrol
|73,72
|73,72
|0,02
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